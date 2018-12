Bemutatták a fogyatékkal élők értékeit a felnövekvő generáció számára

A Baranya Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, és a Sásdi Általános Művelődési Központ közösen tartotta meg november 30-án, a fogyatékossággal élő emberek világnapjához kapcsolódóan a II. Megyei Esélynapot a Sásdi ÁMK-ban.

A rendezvény célja a figyelem ráirányítása a hátrányos helyzetű emberekre. Bemutatni azok értékeit, és hogy ugyanolyan emberek, mint bármelyikünk. Bízva abban, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel segíthetik a fogyatékossággal élő emberek vagy az idősek elfogadását, valamint a velük történő együttélés természetességét.

– Igyekeztünk a lehető legtöbb fogyatékkal élő személy bevonásával biztosítani a találkozások, ismerkedések, világképformáló lehetőségét az ép embereknek a kisiskolásoktól a felnőttekig. Az összefogás olyan csapatokat vonultatott fel, mint a Kerek Világ Alapítvány vagy a megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH). Továbbá külön köszönet Rabb Győzőné, Sásd polgármesterének, hogy helyt adott az idei Esélynapnak – mondta Bodorné Péter Judit, CSEÖH esélyteremtési megbízott.

Kovács Lilla, a Sásdi Általános Iskola igazgatója tájékoztatott bennünket, hogy a programon a nyolctól tizennégy éves korosztály vett részt. Hozzátette sokat készültek az eseményre és eleinte kissé tartottak attól, hogyan fognak a gyerekek reagálni az őket érő impulzusokra. Azonban szerencsére minden gyermek élvezte a programokat.

Az élmények között volt az úgynevezett láthatatlan ebéd is, amely során a résztvevők megismerkedhettek a vakok mindennapi megpróbáltatásaival, akképpen hogy bekötött szemmel kellett egy többfogásos ebédet elfogyasztaniuk. A ételeket a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanulói készítették el. Tudtuk meg Kovács Zsuzsannától, az iskola igazgatójától.

Mindemellett az időseknek és a fogyatékkal élők számára több helyi fodrász és kozmetikus is felajánlotta, hogy ingyenesen szolgáltatást nyújt az Esélynap keretében. A Művelődési Központban eközben a PTE-PEAC Rolling Basket játékosai tartottak kerekesszékes kosárlabda-bemutatót a tanulóknak. Délután pedig a Down-szindrómás Orbán Balázs gitározott. Őt követően a Szarkaláb Banda tartott koncertet, akik maguk is látássérültek. Végül a helyi nyugdíjas klubbok tánccsoportja zárta az amúgy is színes rendezvényt.

