Betiltják az utcai árusítást

Pécsváradon is felkészültek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokra.

Ebédet biztosít a vár étterme a rászorulóknak

Nem fogad már vendégeket a pécsváradi vár múzeuma, Tourinform-irodája és István Király Szállója sem, ellenben az István Király Étterem nyitva tart délután háromig a meghatározott óvintézkedések és korlátozások mellett. A rászorultaknak és az erre jelentkezőknek is a vár étterme biztosítja az ebédet. A térítési díj 65 év felettieknek menünként 600 forint, 65 év alatt 650 forint. Az ételeket az idősek számára házhoz szállítják, a fiatalabbak pedig minden nap dél és egy óra között vehetik át a várudvaron kijelölt ételpontnál. Igény esetén a fentiek a zengővárkonyi lakosokra is vonatkoznak, ők is kérhetnek ebédet, ebben egyezett meg a két település polgármestere. A zengővárkonyiak Fülöp Csaba polgármesternél jelezhetik igényüket, ő fogja azokat továbbítani. A szállításban a falu két autóbusza felajánlásával segít.

Önkéntesek segítenek az élelmiszer-beszerzésben

Központi élelmiszer-beszerzéssel szeretné segíteni a pécsváradi önkormányzat a 65 év feletti lakosokat, a rendszert szerdán szeretnék elindítani. Egy információs pont áll mindenki rendelkezésére a művelődési központ 1. számú irodájában, ahol az igényeket fogadják, rendszerezik és leszervezik. Minden igényt be lehet jelenteni telefonon, e-mailen keresztül vagy különös esetben, személyesen. A város vezetése azonban hangsúlyozza, hogy ez utóbbi lehetőséggel csakis abban az esetben éljenek, ha valóban nincs más mód a bejelentésre. Az igényeket a 06-30/202-3832-es mobilszámon, a 06-72/466-487-es vezetékes számon vagy a [email protected] e-mail-címen lehet leadni.

Bezárt a művelődési ház, a könyvtár és az óvoda is

Több intézmény is bezárt Pécsváradon a kialakult közegészségügyi helyzet miatt. Ennek értelmében nem látogatható a művelődési ház, a városi könyvtár és a vár sem. Az iskolák mellett az óvoda és bölcsőde is bezárt. A kiscsoportos megőrzés iránti igényfelmérést hétfőn elkezdték a településen, és az iskolai konyha is üzemel a rászorult gyermekek számára, de csak kiszállításos formában. A kormányrendeletnek megfelelően az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével a boltok csak délután háromig vannak nyitva. Emellett minden rendezvényt lemondtak, ami meghaladja a családi formát.

Betiltják szerdától az utcai árusítást

Ahogy valamennyi településen, Pécsváradon is arra kérik a külföldről – Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Svájcból vagy Spanyolországból – hazaérkező lakosokat, hogy vonuljanak önkéntes karanténba. Hangsúlyozzák, hogy kivételt nem tudnak tenni, hiszen mindenki potenciális fertőző lehet. Az ellen, aki megszegi a házi karantén szabályait, eljárás indul.

Az iskola bezárása pedig nem jelent egyet a szünettel, a szülőket ezért arra kérik, hogy ne engedjék bandázni a gyermekeket sem beltérben, sem pedig az utcákon. Ha ilyen csoportosulásokat látnak a rendőrök vagy a közterület-felügyelők, figyelmeztetni fogják az érintetteket.

Az utcai árusítás minden formáját betiltják szerdától a településen, a piac területén tehát tilos lesz bármilyen terméket is árulni. A házhoz szállítás folytatható a megrendelő és a szállító saját felelősségére.