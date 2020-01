Betiltotta, de engedélyezte, most hallgat Péterffy

A jobboldal szerint a baloldal becsapta saját választóit, elsősorban csak trükköztek.

Nem beszél továbbra sem arról Péterffy Attila, Pécs polgármestere, hogy rekord idő alatt pontosan miért táncolt vissza egyik kampányígéretéből, és engedi meg az önkormányzati cégeknél a túlóratörvény alkalmazását. A Dunántúli Napló egy hete kereste meg a városvezetést, hogy megtudja: mi volt az oka annak, hogy a polgármester ha egyszer megtiltotta, egy hónappal később egy kiskapuval engedélyezte a jogszabály használatát a pécsi cégeknél. Az MSZP, a DK, a Jobbik és a Momentum alkotta városházi baloldal politikusa ugyanis egyáltalán nem reagált a kérdésre.

Egy esztendeje még tiltakozásokat tartottak országszerte a fenti pártok baloldali politikusai is – köztük a már megválasztott polgármester is –, sőt autós forgalomlassító demonstrációkat tartottak a nagyobb főútvonalak mellett.

A tiltakozásokban szakszervezetek is részt vettek akkor, például Benke Norbert, a Vasas Szakszervezeti Szövetség területi titkára pedig a családok szétszakításáról értekezett. Ugyanő azonban nemrégiben már úgy érvelt, hogy az érdekképviselet fontos feladata a munkahelyek megtartása is, ezért az egyik nagyobb nemzetközi cégnél a szakszervezet is engedélyezte a törvény alkalmazását.

Lapunk információi szerint egyébként nem is nagyon volt mit betiltania Péterffy Attila polgármesternek. Úgy tudjuk, hogy a városi cégek közül többnél is 300 órányi túlmunkát engedélyeztek egy korábbi kimutatás szerint, vagyis nem érték el az évi 400 órás határt, amit a baloldal által korábban még üldözött törvény lehetővé tesz.

Csizmadi Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője azt mondta, a történtek bizonyítják, a baloldal becsapta a választóit. Az eltelt időszak azt is megmutatta világosan, hogy csak kampányfogásról és kommunikációs trükkről volt szó, csupán üres választási ígéret volt Péterffy Attila részéről a törvény betiltása. Ráadásul még vállalni sem merik nyíltan, hiszen fű alatt hozták meg a döntésüket egy beszámolóban elbújtatva – mondta, hozzátéve: a jobboldal már korábban is azt hangsúlyozta, hogy hibásan cselekednek, amikor a jogszabály ellen lép fel a baloldal.