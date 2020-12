Bevált a digitális oktatás

Kiss József Levente 1991 óta igazgatója a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskolának, egy ötéves ciklus kivételével – amikor igazgatóhelyettes volt. Ez az év nem csak az iskolai életben hozott számos újdonságot, hanem a város életében is.

– Ez az esztendő minden szempontból nehéz volt, különösen az iskoláknak. Hogyan vették az akadályokat?

– A tavaszi félév nehezebb volt, hiszen korábban semmiféle tapasztalatunk nem volt a digitális oktatásról. Harkányba nagyon sok faluból járnak gyerekek, néhány helyen az internet-lefedettség is hiányos, és az is kiderült, hogy jó néhány tanulónak nem volt megfelelő eszköze arra, hogy ezeket a tartalmakat letöltse, részt tudjon venni az online órákon. Nagy feladat hárult a szülőkre, és a pedagógusokra is, de végül beállt a rend. Nyilvánvaló, hogy sokkal több időt vett igénybe így a munka, mint amikor iskolába járnak a gyerekek.

– Ön a kuratóriumi elnöke a Szebb Jövő Alapítványnak is, amely támogatója nem csak a helyi iskolának, hanem a város közéleti, kulturális és sportéletének is. Mikor alakult?

– A Szebb Jövő Alapítványt 1992-ben 24 magánszemély hozta létre, akik elkötelezettek voltak a harkányi oktatás-nevelés és kulturális élet iránt. Az alapítvány célja mind a mai napig az, hogy az iskolát, óvodát, a sportszakosztályokat, illetve a művelődési házat és a könyvtárat támogassa. Kiemelkedő rendezvényünk minden évben az alapítványi bál, melynek bevétele évente váltakozva a felsorolt intézmények valamelyikét illeti. A járványhelyzet miatt most először maradt el ez a 4-500 fős rendezvény.

– 2013-tól nem az önkormányzat a fenntartója az iskoláknak. Milyen a kapcsolat a várossal?

– Az önkormányzat nem mondott le az iskoláról, érezzük a támogatását. Évtizedek óta szokás, hogy az iskola tanulói részt vesznek mind az ünnepségeken, mind más városi rendezvényeken, testvérvárosi találkozókon. A művészeti iskola diákjai is különböző színvonalas produkcióval gazdagítják a város programjait.

– Korábban az édesapja is igazgatója volt az intézménynek. Örült annak, hogy ön is ezt a pályát választotta?

– Nagyon sokat beszéltünk az iskoláról, az oktatásról, pedagógiai kérdésekről, de a hosszú vacsorai beszélgetéseken minden más is előkerült. Elkötelezett volt a pedagógia iránt, halála előtti napokban is szakirodalmat olvasott. Örült annak, hogy folytatom a munkáját, ugyanakkor úgy éreztem, féltett is a terheléstől.