Bezár az egyetemvárosi OTP-fiók

Egyetemvárosban nem lesz bankfiókja hazánk egyik legnagyobb pénzintézetének. Az ok egyszerű: kevesebbet bankolunk személyesen, egyre inkább neten, telefonon intézzük a pénzügyeinket.

A Rókus-sétány az elmúlt tíz esztendő alatt teljesen megváltozott, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa programban teljesen felújították az itteni sétányt, a diákok pedig az elmúlt években valóban meghódították a környéket, aminek köszönhetően több üzlet, kávézó és kis étterem is nyílt itt. Éppen ezért tűnhet első ránézésre meglepőnek az OTP döntése, a bank ugyanis január elsejével bezárja a Budai Nagy Antal utcai fiókját.

A Dunántúli Naplónak úgy nyilatkoztak, hogy az itt található fiókot a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében összevonják a Kórház térivel. A banknál ugyanis azt tapasztalták, hogy az ügyfelek közül egyre többen a digitális és önkiszolgáló csatornákat, vagyis az internetes, telefonos alkalmazásokat használják a személyes bankolás helyett. A fióklátogatások célját tekintve szintén hangsúlyeltolódás figyelhető meg, a bank szerint a rutintranzakciók és egyszerűbb betéti műveletek csökkenését a tanácsadói szolgáltatások iránti egyre fokozódó igény kíséri.

Olvasóink az eset kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyetemvárosi bank­automaták sokszor kisebb címletekben adnak ki akár nagyobb összeget is. A pénzintézet ezt azzal magyarázza, hogy a forgalom határozza meg, mekkora címletű bankjegyekkel töltsék fel az adott ATM-et. Az egyetemeknél nemcsak Pécsett, hanem általánosságban is kisebb címletek kerülnek a gépekbe, mert általában viszonylag alacsonyabb összegeket vesznek fel – derült ki az OTP bank lapunknak adott válaszából.