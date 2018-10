Bezárták a labort a Rókus utcában, de maradt még három

Megszűnt a labor a Rókus utcában – panaszolják olvasóink. Jóllehet csak heti két napon – kedden és csütörtökön délelőtt – volt vérvételre lehetőség ebben a háziorvosi rendelőknek is helyet adó épületben, mégis sokan – többek közt az egyetemi campusok közelsége miatt a hallgatók – előszeretettel választották, hisz itt jellemzően nem volt hosszas a várakozási idő.

– tudtuk meg Mácsainé Németh Erzsébettől, az Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) főigazgatójától. Minden munkanapon működik a szolgáltatás Kertvárosban, a belvárosban és Uránvárosban egyaránt. A főigazgató kiemelte, a legközelebbi helyszín a Rókus utcától alig több mint ezer méterre található. – Emellett természetesen a háziorvosoknak továbbra is van lehetőségük a betegektől levenni a vért és azt a központi laborba eljuttatni, ha ezt igénylik a lakosok.

A főigazgató hozzátette, nem tervezik további mintavételi hely megszüntetését. – A kertvárosi telephelyen rendelésiidő-növelést hajtottunk végre: a heti három nap helyett, március óta heti öt napon látjuk el a betegeket – hangsúlyozta.

Naponta átlagosan 250 páciens kéri a vérvételt a dr. Veress Endre utcában. A Lánc utcai telephelyen ez a szám napi 120 fő, a Csontváry utcában 90. A Rókus utcában, egy-egy napon átlagosan 40 mintavétel történt. A kistérségi laborjárat átlagosan 20 embert lát el egy alkalommal.

Naponta átlagosan 550-600 minta érkezik a központi laboratóriumba. A páciensek nagyjából fele a dr. Veress Endre utcai rendelőben kéri a vizsgálatot. A tapasztalat szerint a legnagyobb tumultus reggel 7 és 9 óra között a jellemző, ezért érdemesebb 9 óra után érkezni.

A háziorvosnál is kérhető a vérvétel

Fontos tudni, hogy nem kell feltétlenül laborba menni, vérvételre a háziorvosoknak is van lehetőségük, akik a beteg kérésére levehetik a mintát, és azt eljuttathatják a központi laboratóriumokba.

Korábban a DN Postabontás és SMS-rovataiban is többen panaszolták, hogy rendkívüli a zsúfoltság mind a Lánc utcai, mind a Veress Endre utcai labor várójában, elsősorban a kora reggeli órákban – ennek kiküszöbölésére a pécsi mintavételi helyeken tervezik az időpontfoglalás bevezetését, ennek előkészítése folyamatban van. Ezzel az újítással azonban együtt jár, hogy a napi vérvételek számát maximalizálni kell a jelenleginél alacsonyabb szinten, ami egyúttal azt is jelenti, hogy várhatóan várólistára kerülnek a nem sürgős esetek. A vizsgálatok számára az EEI-nek nincs ráhatása, mivel azt legnagyobb számban a háziorvosok kérik – jellemzően műtét előtti vérvételekről van szó, amelyet a fekvőbeteg intézmények kérnek a háziorvosoktól a beavatkozás előtt.