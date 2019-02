Biciklin, motoron és lóháton: sikeres évet zártak a polgárőrök

A 118 Baranya megyei polgárőr-egyesületben összesen 3146 polgárőr tevékenykedik, akik a tavalyi évben közel 496 ezer óra szolgálatot láttak el.

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének (BMPSZ) elnökétől, Cseh Lászlótól megtudtuk, nagyot fejlődött a lovas részleg, a határvédelmi feladatokban is kivették a részüket.

Rádió, felderítő drón és szolgálati kutya

Fejlődtek a motorosok is, már három motorkerékpárral tudták biztosítani a rendezvényeket. A polgárőrség tevékenysége eltolódott a rendezvények biztosításának irányába, Cseh László elmondta, ezt a tendenciát idén meg szeretnék fordítani. Azonban a kiemelt eseményeken – például a Mohácsi Busójárás vagy a Pécsváradi Leányvásár – továbbra is nagy számban jelen lesznek. A légi tevékenység kapcsán 2018-ban is ellátták a szokásos parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladataikat. Az idei évben egységes digitális rádiórendszert alakítanak ki, melyeket járásonként osztanak majd szét, és drónos külterületi járőrözéseket is terveznek. További újdonság, hogy egy szolgálati kutyájuk is van, a Moha nevű kuvasz Kisdobszán él gazdájával.

Folytatódnak az országos kampányok

A „300×100 Biztonság” elnevezésű kiemelt bűnmegelőzési programjuk a tavalyi évben véget ért, az idén kimondottan a köz- és külterületi jelenlétre fektetnek hangsúlyt. Az „Egy iskola – Egy polgárőr” program folytatódik és a Tisztelet az Éveknek, Biztonságot az Időseknek kampány is, mellyel az idős emberekre figyelnek.

Hangsúlyt fektettek a képzésekre

A tavalyi évben 6 alkalommal tartottak különböző képzéseket, melyek az alapismereti képzést is magukba foglalták. Volt jelzőőri képzés a polgárőrök számára, és gépjárművezetői, illetve motorkerékpáros oktatás is. De a gazdasági területen is képezték a megyei polgárőröket, ugyanis egyesületi szinten egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elszámolásokra, melyeket precízen és pontosan kell elkészíteni, ezért volt szükség ezekre a képzésekre, melyeket idén is folytatni szeretnének.

Már közel százan a tartalékosok közt

A Honvédség és a BMPSZ 2017-ben kötött egy együttműködési megállapodást, melynek keretében a tavalyi évre közel 100 polgárőr húzott uniformist az önkéntes területi tartalékosi rendszer keretében. A 2018. február 14-i ünnepélyes szerződéskötés alkalmával egy teljes lovas polgárőr-egyesület lépett be az önkéntes tartalékosi rendszerbe. A polgárőrök így már nemcsak a közbiztonság több évtizedes fenntartásában vesznek részt, hanem a haza védelmében is.

Hétezer járművet vettek górcső alá

Havonta 4-5 alkalommal tartottak a megyében gépjármű-felderítési ellenőrzést, melynek célja a körözés alatt álló, rendszámcserés, forgalomból kivont, lejárt műszakival közlekedő járművek kiszűrése volt. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének legnagyobb közös akciója február végén volt Pécsen. A nap folyamán 7 helyszínen 7340 járművet ellenőriztek, amelynek eredményeként a polgárőrség által üzemeltetett MÁTRIX járműfelismerő rendszer segítségével 4 forgalomból kivont és 12 lejárt műszaki érvényességű gépkocsit szűrtek ki.

A fiatalokat is egyre inkább bevonják

Harmadszor rendezték meg június 9-én Szentlőrincen a Közbiztonsági Napot. A rendezvény célja, hogy a rendvédelmi szervek népszerűsítsék magukat, tevékenységüket. Ilyenkor a polgárőröknek alkalmuk van megmutatni a helyi fiataloknak, miket tanulhatnak, ha ifjú polgárőrként csatlakoznak az egyesülethez. Több mint 40-en látnak el ifjú polgárőri feladatokat a megyében és évente több százan teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatot a polgárőröknél.

Színes járdagrafikákat festettek fel

Egy tucat megyei polgárőr-egyesület csatlakozott az OPSZ által indított „Fogadj Örökbe egy Zebrát” akcióhoz, melynek célja, hogy a jelzőlámpa nélküli gyalogos átkelőknél felhívják a figyelmet a gyalogosok szabálykövető magatartásának javítására. Először járdagrafikát festettek fel a zebráknál. A grafika a mobiltelefonozó, lehajtott fejjel közlekedő fiatalok figyelmét is felkelti. Pécsett több mint egy tucat zebránál festették fel a jól kiszúrható sárga „Nézz körül” feliratot, többek között a Vásárcsarnok előtt, a Kórház téren és a Mecsek Áruháznál is. A megyében Mohácson, Bólyban, Szigetváron és Siklóson is felfújták már a figyelmeztető szöveget.