Bicikliző Mikulások lepik el a várost, ajándékkal is készülnek

Idén hatodik alkalommal tartják meg a Mikulás kerékpár elnevezésű eseményt, amely során elsősorban gyerekeknek szeretnének kedveskedni a piros jelmezes kerékpárosok egy kis édességgel.

Öt évvel ezelőtt, 2013. december 3-án tartották meg az első Mikulás kerékpáros felvonulást, melynek ötletgazdái Ernszt György és Tamás József voltak. Nagy álma volt egy mikulásos-biciklis túra Györgynek, aki egyébként a Melitta Sportegyesületnél is aktív sportoló. József pedig az ötlet második elvi támogatója. A programon többen is nagy örömmel vesznek részt máig is, hiszen decemberben már a hatodik megmozdulást tartják meg.

Az esemény fő célja a kerékpározás népszerűsítése, a sport fontosságára való felhívás, új emberek megismerése és egy kis örömszerzés. Tamás József elmondta lapunknak, hogy az országban egyedül ők szerveznek ilyen biciklis Mikulás megmozdulást, amely során a felvonulók által összegyűjtött ajándékokat a Mindenki Karácsonyfájánál odaadják az épp arra járó vagy a felvonuláson résztvevő gyerekeknek.

A rendezvényen általában 8-10 fő vesz reszt aktívan, de sokan csatlakoznak egy-egy útvonal erejéig. Idén még többen jelezték vissza a részvételt, már 50 érdeklődő van.

A program Facebook eseményét IDE kattintva tekinthetik meg.

Az esemény időpontja:

2018 december 2., vasárnap. Gyülekező: Pécs, Nagy Imre út 32 (Melinda Patika melletti járdán a buszmegálló mögött). 14:30-tól. Indulás: 15:00-kor.

Útvonal:

Pécs, Nagy Imre út 32-Berek sétány-Varsány utca (posta)-Keszüi út-Körforgalom (Penny Marketnél)-Megyeri út (Pécs Plaza, vásártér)-Megyeri úti Lukoil üzemanyagállomás-Tüzér utca felüljáró-Veress Endre utcai jégpálya-Mártírok útja-Szabadság út-Jókai utca-Móricz Zsigmond körtér-Bajcsi Zsilinszky út (vásárcsarnok)-Rákóczi út-Kórház tér-Ferencesek utcája (pécsi villamos)-Szent István tér-Janus Pannonius utca (lakatfal)-Széchenyi tér-Király utca-Színház tér-Király utca-Széchenyi tér, végül pedig a Mindenki karácsonyfájánál szaloncukor osztás a gyerekeknek.

Részvételi feltételek:

mikulásruha, kerékpár és szaloncukor, vagy más édesség. Krampusz szerelés is megengedett. A rendezvényen bárki részt vehet, aki betartja a feltételeket.

