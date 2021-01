Bíróságon van jelenése a pécsi polgármesternek

A CMM szóvivője, Vicze Csilla a kampányban kritizálta az akkor még csak polgármesterjelölt Péterffy Attilát, korábbi erőművi fatüzeléssel kapcsolatos tevékenységét, aki a beiktatása után visszatámadt és feljelentette a szóvivőt, mondván „megpróbáltak lejáratni, pert ígértem, pert indítottam”.

Vicze Csilla elment az ügyben tartott első előkészítő tárgyalásra, de a polgármester nem, ezért a bíróság beidézte a szerdai tárgyalásra. A szóvivő hétfői közleményében most azt írta, hogy várhatóan megjelenik a polgármester és „nem teszi ki magát a távolmaradás törvényben előírt jogkövetkezményeinek”, és a bíróságon is előadhatja: miért élte meg sérelemként azt, hogy a környezetvédő mozgalom szóvivője kritizálta.

A városvezető a „jó hírnevének megsértése miatt” indított pert, félmilliót követel Vicze Csillától azért, mert szerinte valótlan az az állítás, hogy „Péterffy Attila 2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”. A szóvivő viszont úgy látja, hogy nem tett mást, mint a polgármester korábbi állításait összegezte, amelyeket különböző előadásokon mondott el. A szóvivő szerint ráadásul Péterffy a mostani perben bizonyítási indítványként csatolta a 2019-es kampányelőadását, amiben elismeri, hogy az erőmű „a hengeres tűzifa felhasználása évi 150 000 tonna” mellett „250 000 tonna erdészeti maradék anyagot (gallyak, tuskók)” használ fel.

Emlékezetes, hogy a CMM folyamatosan tiltakozott, fórumokat tartott, még arra is kísérletet tettek, hogy a nemzetközi egyezménynek megfelelően szakemberekkel valódi, civil kontrollt gyakoroljanak, de erre nem volt lehetőségük. Kerestük a polgármestert, de egyelőre nem válaszolt, amint megteszi, azt is közzétesszük.

Az lehet a kulcskérdés, hogy mi a fa

Nehéz megjósolni a bírósági per kimenetelét, hiszen a szóvivő szerint önmagában az is kérdés, hogy milyen sérelem érte a városvezetőt, hiszen megválasztották. Meglátása szerint közfeladatot gyakorló személynek többet kell eltűrnie, vele szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható. Szerinte ráadásul az Aarhusi Egyezmény szerint a környezetvédelmi tevékenységet kifejtő csoport a környezetvédelmi tevékenységével, kritikájával összefüggésben nem zaklatható, bíróság elé nem állítható, kártérítésre nem kötelezhető.

Nem kizárt az sem, hogy az is szóba kerülhet a tárgyalás folyamán, hogy mettől meddig, és vajon mitől fa a fa, a gallyak, a faágak, fának minősülnek-e vagy sem. Ez elsőre meglehetősen nevetségesnek tűnik, de nem kizárt, hogy ezen múlik a per kimenetele, hiszen ha eldől az, hogy fából van-e a fagally, a faapríték, a fatuskó, a fadeszka, a hengeres fa vagy az erdészeti fa, akkor ez a mennyiségi kérdésekre is választ adhat.