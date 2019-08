Bírság járhat annak, aki közterületen fogyaszt alkoholt

Boltok előtt, parkokban és közterületen fogyasztanak alkoholt kisebb-nagyobb csoportok – erre panaszkodott nemrégiben több olvasónk is. Az ellenőrzések folyamatosak, ezért egyre ritkábbak ezek az események.

– Pados leülőhelyeket alakítottak ki Pécsen, a Melinda utcai élelmiszerbolt mellett található dohánybolt előtt – írta nemrégiben egyik olvasónk. – A terület azonban úgy működik, mint egy kocsma. Megveszik az emberek a dohányboltban az alkoholt, majd kiülnek, hogy ott fogyasszák el.

Több olvasónk is hasonlóról számolt be. Van, ahol a játszóterekre, köztéri padokra telepednek le kisebb-nagyobb csoportok, és ott italoznak. Az önkormányzati rendeletek értelmében azonban Pécs közterületein tilos a szeszesital-fogyasztás, akit mégis rajtakapnak, azt akár meg is bírságolhatják.

– Naponta ellenőriznek munkatársaink a közterületen történő italozás visszaszorítása érdekében – tudtuk meg a Pécsi Közterület-felügyelettől. – Ennek köszönhetően a korábban sűrűbben előforduló, visszatérő jelenség egyre ritkább. A tapasztalatok azt mutatják, hogy főként kisboltok környezetében folyik italozás.

A közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében a közterület-felügyelet az elmúlt években közös szolgálatot is indított a rendőrséggel. A felügyelők és a járőrök városszerte jelen vannak, az ünnepi időszakokban és hétvégente ráadásul megerősített szolgálatban.

Ha olyan embert látnak, aki a tiltás ellenére is szeszes italt fogyaszt, azt a közterület-felügyelők első körben figyelmeztetik, de ismétlődés esetén bírságok kiszabására és feljelentésekre is sor kerül. Ahogy a Pécsi Közterület-felügyelettől megtudtuk, az elmúlt években már több esetben bírságoltak.

Az olvasói jelzések alapján a probléma Pécs több pontján is jelen van. Volt, aki a Nagy Imre útnál látott hasonlót, más a Szigeti utat vagy a Mecsek áruház előtti teret említette. A jelenség azonban nemcsak Pécsen tapasztalható olvasóink szerint, hanem például Harkányban vagy Szentlőrincen is.