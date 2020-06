Biztonságos, jó minőségű közúton járhatnak majd Bicsérden

Már csak néhány kisebb javítás, az árok és a buszöblök kialakítása van folyamatban.

A közelmúltban fejeződött be a fenyőspusztai elágazástól a Bicsérd falu elejéig tartó, mintegy 2,5 kilométer hosszú bekötőút aszfaltozása. Az országos komplex útfelújítási program keretén belül az aszfaltos út mellett mindkét oldalon a vízelvezetés is megoldott lesz, és két új buszöblöt is kialakítanak.

Ennek elkészülésével egy biztonságos, jó minőségű közutat kap a falu. A műszaki átadás-átvétel még nem történt meg, mint azt Vér József polgármester jelezte, a kisebb javítások, az árok és a buszöblök kialakítása van még folyamatban.

Az út a Közútkezelő tulajdonában van, az önkormányzat a tervek elkészítésebe és a kivitelezésbe nem szólhatott bele, ám a polgármester felhívja az arra járók figyelmét néhány hasznos dologra. Például arra, hogy az általános tendencia alapján a jó minőségű aszfaltfelület elkészülése miatt mindenhol meg szokott nőni a gyorshajtások száma. Épp ezért a tervek szerint a jövőben a területen fokozottabb rendőri jelenlét lesz tapasztalható. A mezőgazdasággal foglalkozó cégeket, vállalkozókat pedig kérik, figyeljenek arra, hogy az útpadkát csak nagyon fontos indokkal vegyék igénybe. Az út mellett ugyanis földpadka van, s míg ez a felület nem füvesedik, addig a jelentősebb csapadék idején sárfelhordás miatt a közlekedőknek fokozottabban kell figyelniük.

A településen élők nem csak a bekötőút felújításának örülhettek meg a közelmúltban. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez benyújtott pályázat kapcsán egy földút kapott szilárd útburkolatot a faluban, a MÁV szakemberei pedig a bekötőúttól a bicsérdi vasútállomásig csinálták meg az utat.