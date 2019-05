Biztonságosabb lesz a közlekedés Harkányban

Megkezdődtek a harkányi körforgalom építéséhez kapcsolódó közműkiváltások. A fürdőváros két legforgalmasabb útjának, a Kossuth Lajos és az Ady Endre utcák csomópontjában korábban rendszeresen történtek balesetek, kisebb koccanások, ezért pályázott a város önkormányzata támogatásra a körforgalom megépítéséhez, és nyert 2017-ben konzorciumi partnerként 63 millió forintot. A körforgalom megépítésével a város egyik legbalesetveszélyesebb kereszteződése válik biztonságosabbá.

– Jelenleg a körforgalom építéséhez kapcsolódó közműkiváltások vannak folyamatban, mely kismértékű forgalomkorlátozással jár. A körforgalmú csomópont és a közvilágítás terveink szerint június és július hónapokban épül meg. A jelentős forgalomkorlátozással járó építés befejezése augusztus első felében várható – tájékoztatta lapunkat a Magyar Közút Zrt.

A pályázat kerékpárút-fejlesztést is támogat, a körforgalom építésével együtt az Ady Endre utca csomópont nyugati ágában kerékpársávokat létesítenek mely révén új közlekedési tengely jön létre. Ezzel összességében javulnak a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételei a város legnagyobb forgalommal terhelt szakaszán.

Haladnak a Zsigmondy sétányon is

A Zsigmondy sétány felújítása is zajlik Harkányban. Az önkormányzat a TOP-program keretében egymilliárd forintot nyert a sétány felújítására. A fejlesztéssel összesen több mint 46 ezer négyzetméter nagyságú terület meglévő funkcióinak minőségi javítására és új funkciókkal való megtöltésére kerül sor. A munkálatok hónapokkal ezelőtt megkezdődtek és a terv szerint haladnak. A parkban több helyen már térköveznek és az öltöző épületének felújítása is kész van. Megújul a templom körüli járda is, illetve az őspark járdái mellett újakat is kialakítanak a kitaposott ösvények nyomvonalán. A sétány útjának burkolása után ősszel adják használatba a megújult Zsigmondy sétányt.