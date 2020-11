Biztonságosabbá tett zebrák: elsőre most nem jött össze

Nem sikerült lebonyolítani az új városvezetésnek azt az eljárást, amelynek keretében megindították volna a zebrák biztonságosabbá tételéről szóló tervezési folyamatot.

Úgy fest, csúszni fog a megyeszékhely zebráinak biztonságosabbá tétele. Az önkormányzat ugyanis hiába hívott meg négy mérnökirodát is, hogy adjon ajánlatot a munkára, végül csak egy jelentkezett, amelyik aztán olyan összegű ajánlatot adott, ami háromszor akkora volt – 26 millióról szólt –, mint amivel előzetesen kalkulált a baloldali városvezetés.

A szakmaiságot többször is hangsúlyozó önkormányzat egyéves regnálása alatt ez lett volna az egyik olyan önálló elgondolásuk, ami nem a korábbi városvezetéstől átvett projekt folytatása. (Mint ismert, a régi Bóbita Bábszínház átalakítása is hasonló elképzelés volt, de abban sem történt semmilyen előrelépés.) Az önkormányzat most a témáról szóló előterjesztés szerint azt állítja, hogy utólagos konzultációt követően kiderült, hogy a feladat nagysága, annak összetettsége megkívánja a tervezési feladat kétlépcsős kiírását. Vagyis első körben a tervező feladata a gyalogátkelőhelyek szakmai vizsgálata, a forgalomszámlálás, a közmű és hatósági egyeztetése és a költségbecslés lesz annak érdekében, hogy majd a tervezés megvalósulhasson.

A folyamat egyébként politikusok által is javasolt gyalog­átkelőhelyek kapcsán indult meg nyáron, amikkel kapcsolatban a pécsi önkormányzat lapunkkal korábban azt közölte, a zebrákról első körben alapvetően lakók igényei alapján születik döntés, nem önkényesen választották ki azokat. A szóban forgó lehetséges 37 helyszín között vannak olyanok is, ahol a gyalogosoknak tíz-húsz métert kellene csak megtenniük azért, hogy biztonságosabban átkeljenek az úton. A Szigeti úton például két helyen is van ilyen, ugyanakkor a helyszínek között nem szerepel a Lánc utcai átkelő korszerűsítése, lámpával való ellátása, holott korábban egy itt történt halálos gázolás miatt a balliberális sajtó az előző, jobboldali városvezetést támadta.