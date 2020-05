Blankával bővült a Köles család

Köles Ferenc és Várnagy Kinga színművészek aktívan töltik a karanténnapokat: megérkezett Blanka, s immár ötfős a család.

Köles Ferenccel kezdjük a helyzetelemzést:

– Mennyire volt félelmetes a gyermekre várni, kórházba készülni a vírussal a háttérben?

– Csak egy kicsit izgultunk, hogy legyen elég orvos, maradjon stabil az egészségügy, mire sorra kerülünk.

– Milyen érzés három gyermekes apukának lenni?

– Óriási dolog, pláne, hogy minden rendben ment. Ugyanakkor készültünk rá, fejben százszor is átgondoltuk, s azt is hozzátehetem, valószínűleg ezen a vonalon „kész a leltár”.

– Nem vágott el fontos színdarabot, nagy játékra készülődést a járványhelyzet?

– Blanka érkezése elsöpört mindent az útból, ez volt végig mindenek felett, még akkor is, ha A mi utcánk címmel készültem egy monodrámára Szabó Attila rendezésében.

– Most indult be a színészi karriere: megvan a színművészetis diplomája, született a Pécsi Nemzetiben egy nagy sikerű előadása. Nem töri ezt meg az édesanya szerep? – folytatom a beszélgetést Várnagy Kingával.

– Ezzel nincs semmi gond, a bemutatón már tudtam, hogy babát várok. A terv pedig az, hogy szeptembertől a darab újra műsoron lesz. A Bóbitában is az utolsó pillanatig játszottam. Az új évadban azt is folytatni szeretném. Feri pedig bejöhetett a szülészetre, kézbe vehette Blankát, és a gyerekek is egyre jobban várták a kistestvért. Jól jött ki minden, és maradjon is így ezután. Én a karanténtól függetlenül is itthon lennék, szóval könnyű megbarátkoznom a pillanatnyi állapotokkal, főként, hogy így együtt a család.

– Mennyire gyűrűzött be a házba az online világ?

– Van felkérésem a Bóbitától iskolai tananyagok felolvasására, szó van a Jelenkor Fassbinder felolvasó estjének felvételéről. Feri pedig online fejhallgatós „We are the World”-szerű énekpróbákat tart a Csókos asszony operettből. Mondjuk ő beöltözik időnként „nindzsának” is, aztán elmegy bevásárolni. Sőt, kiskertünk is van, így jól megvagyunk – mondja Kinga.

– Jó egy kicsit behúzni a féket, de azt nehéz megemészteni, hogy nincs esténként előadás, amitől már reggeltől remeg a gyomor és egész nap meghatározza az embert. Ezek az energiák most szabadon csaponganak, kihűl egy kicsit az idegrendszer, megáll a lendület, és hiányoznak a személyes találkozások a nézőkkel – vonja le a konklúziót Köles Ferenc.