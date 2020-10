Bölcsődék, rendelők, utak is megújulhatnak Baranyában

Megyénkben 23 település pályázott sikerrel önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések és felújítások támogatására.

Önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, óvodai, iskolai és utánpótlássport infrastruktúra-fejlesztése, sportlétesítmény felújítása vagy új létrehozása, és a belterületi utak, járdák, hidak felújítása is finanszírozható a Belügyminisztérium pályázatából. A rendelkezésre álló forrás összesen 9 milliárd forint.

A pályázatokról a belügyminiszter 2020. október 16-áig dönt, melyről a döntést követő 10 munkanapon belül értesítik a pályázókat és azt a kormányzati honlapon is közzéteszik. Eddig az időpontig még két hét vissza van, ám a kormány hivatalos honlapján már most olvasható a nyertes települések megyékre lebontott névsora. Ez alapján látható, hogy 449 hazai települési önkormányzat részesülhetett támogatásban.

Intézményfejlesztés keretében 2 bölcsőde, 64 óvoda, 20 háziorvosi és 10 gyermekorvosi, 22 védőnői szolgálat, 6 fogorvosi ellátást szolgáló épület, 36 közös önkormányzati hivatal székhelyépületének fejlesztése, felújítása valósul meg. Országos szinten a legkisebb összegű támogatás 1,3 millió forint, a legmagasabb összegű támogatás pedig 40 millió forint, ezt 19 önkormányzat kapja meg, Baranya megyéből ezek közé tartozik Komló is. Az összegek folyósítása a támogatói okiratok kiadását követő 7 munkanapon belül történik. Ezután kezdődhetnek majd el a beruházások a településeken.

A baranyaiak

Baranya megyéből összesen 23 település benyújtott pályázata járt sikerrel. Ezek a következők: Ág, Aranyosgadány, Baranyaszentgyörgy, Bóly, Cserkút, Drávaszabolcs, Egerág, Gödre, Gyód, Keszü, Komló, Nagykozár, Ófalu, Old, Orfű, Palé, Pécsvárad, Sásd, Siklós, Szárász, Szilágy, Újpetre és Villány.

A legtöbb település a belterületi utak, járdák, hidak felújítását valósíthatja meg, így például Bóly 18, Szilágy 19 millió forintból fejleszthet. Önkormányzati intézmény Siklóson is megújulhat 28 millió forintból, míg óvodai, iskolai sportfejlesztés Ófaluban is várható 20 millióból.

Tűzifát adnak

A közelmúltban jelentették be azt is, hogy a kormány az idei évi szociálistüzelőanyag-programhoz 5 milliárd forintot bocsát az önkormányzatok rendelkezésére. A tüzelőanyag-támogatási pályázatot lebonyolító Belügyminisztérium minden érvényes támogatási igényt elfogadott.

A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-ig osztják ki a rászorulók részére a saját szempontrendszerük szerint. A szociálistüzelőanyag-program 2011 óta működik, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élők tüzelőanyag felhasználásához járul hozzá.