Boldogan vették át a söröket a szerencsések

A Dunántúli Napló szerkesztőségében vehették át a Pécsi Sörfőzde által felajánlott nyereményeiket a lapunk által meghirdetett vb-tippjáték első két fordulójának nyertesei. A hat kisorsolt tippelőből három szerencsés nyertes tudott személyesen megjelenni, akikkel természetesen a labdarúgásról beszélgettünk.

Lép Józsefné, aki három tálca sörrel lett gazdagabb, futballrajongó férje segítségével vett részt a tippelésben. Magát alapból nagy játékosnak tartja, egész nap keresztrejtvényeket fejt, a Dunántúli Napló nyereményjátékain pedig már nem először volt sikeres. A nyugdíjas tanítónő reméli, hogy vasárnap a horvátok foglalhatják el a dobogó legfelső fokát.

A kocsmáros Pálinkó Mihály hatalmas fociőrült. Baráti körben bajnokok ligája tippversenyt is nyert már, így nem volt számára kérdés, hogy lapunknál is játsszon. Véleménye szerint nagyon sok meglepetés volt a világbajnokságon, favoritjai – a brazilok és a spanyolok – már kiestek, így természetesen a horvátoknak szurkol. Hozzátette, hogy nagyon mérges a magyar gyerekekre, példát vehetnének déli szomszédainktól. Nyereménye két tálca Pécsi Sör, ami nem volt számára ismeretlen, hiszen kocsmájában is megtalálható.

A nyugdíjas Kozári József szintén két tálcát vihetett haza. Először nem is akarta elhinni, mikor telefonon értesítettük, hiszen soha életében nem nyert még semmit. A volt épületgépész boldogan emlékezett vissza labdarúgó éveire, és büszkén mesélt volt testnevelő tanáráról, Garami Józsefről. Számára sem volt kérdés, hogy az aranyat a horvátok nyakába akasztaná.