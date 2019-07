Bottal fedezik fel a Mecsek látnivalóit

A Zengő Praxisközösség május végén indította el a Nordic Walking Klubot, a tagok azóta is heti rendszerességgel találkoznak a pécsváradi várkertben.

Ezek mellett az alkalmak mellett azonban most már különböző kirándulásokat is indítanak. Az első túrára nemrég került sor, a lelkes csapat a festői Hidasi-völgyet fedezte fel, ki nordic walking bot segítségével, ki egyszerű, bakancsos túrázóként.

A kezdeményezés tehát pozitív fogadtatásra talált, sőt az is kiderült, hogy igény lenne akár egész napos túrák szervezésére is. Éppen ezért jövő szombatra, vagyis július 20-ra tervezik a 2. Praxis-túrát. Ez alkalommal egy hosszabb lélegzetű kirándulásra kell számítani, mint az első volt, de lehetőség lesz rövidebb szakaszon is becsatlakozni. Az útvonal Pécsváradról valószínűleg a Réka-völgyön keresztül Kisújbányáig fog tartani, majd onnan indulnak vissza a túrázók a kiindulási helyszínre.

Mivel a Mecsek és környéke még számos felfedezésre váró csodát rejt, ezért ezután is minden hónapban számíthatnak az érdeklődők hasonló túrára.