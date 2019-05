Bronzéremmel tértek haza a mohácsi diákok

Hagyományosan kiválóan szerepel a Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája csapata az országos rendészeti versenyen: tavaly megnyerték a küzdelmeket, az idei kiírásban pedig a harmadik helyet szerezték meg.

A harmadik alkalommal megrendezett Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny célja a rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti pálya felé irányítása, a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem, az összetartozás érzésének erősítése. Március elején tartották a régiós válogatókat, amit az ország négy rendészeti szakközépiskolájában rendeztek meg, s mintegy hetven iskola csapata versengett egymással. A mohácsi csapat innen jutott tovább a legjobb húsz közé a budapesti országos versenyre.

A Radnóti csapata hagyományosan kiválóan szerepel a megméretésen, olyannyira, hogy tavaly megnyerték azt, idén pedig a harmadik helyet szerezték meg. Az ezért járó díjat a napokban vehették át Budapesten, a Városligetben rendezett IX. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon. Az iskolát Kasuba Gyula és Kiss Levente 11A, valamint Hekler Máté és Kramm György Gábriel 12A osztályos tanulók képviselték.

A mohácsi diákoknak nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett tudásukat. A verseny során szakmai és műveltségi felkészültségükről, valamint idegen nyelvi, informatikai és közlekedési ismereteikről adtak számot. A látványos, valós élethelyzeteket szimuláló gyakorlati feladatok során pedig egy akadálypályát is le kellett győzniük, majd lövészetben, valamint fizikai erőnlétet és ügyességet igénylő versenyszámokban is összemérték tudásukat. A diákokat az iskola tanára, Tóth István készítette fel a versenyre.