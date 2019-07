A Kronosz Szabadegyetem Civil Társaság idén áprilisban alakult meg ezen a néven, melynek célja, hogy a sport, harcművészet, kultúra hármas tematikában előadásokat és képzéseket szervezzen, és ezzel hozzájáruljon az emberek műveltségének, ezáltal életszínvonalának emelkedéséhez. Az elnevezés Kronosz titán legendájából ered, aki Uranosz és Gaia gyermeke, a tizenkét titán legfiatalabbja. A szervezet tevékenységéről Németh Zoltán (képünkön) mesélt lapunknak.

A társaság vezetője, Németh Zoltán Siklóson született, egy baranyai kis faluban, Diósviszlóban nőtt fel és mindig és érdeklődött a harcművészet és a sportok különböző irányzatai iránt.

– Gyerekkoromban elég sok Bruce Lee filmet tekintettünk meg a barátaimmal, tulajdonképpen ezeken nőttünk fel. Rengeteg ilyen típusú filmet néztem, s egyre jobban elkezdtem vonzódni a harcművészethez. Jó pár évvel ezelőtt edzésbe álltam a siklósi Muay Thai Klubban, s magával ragadott az egész. A Muay Thai-ban volt lehetőségem versenyen is indulni, ezen kívül sok futóversenyen is kipróbáltam magam, köztük maratoni távokon, valamint számos Spartant teljesítettem. Ezeken kívül a tradicionális thai kardvívást, a Krabi Krabongot is volt alkalmam gyakorolni a siklósi Sayu Gym Muay Thai csapatával, akikkel sok bemutatón is részt vettem, köztük a híres budapesti Thai Kulturális Fesztiválon. Sajnos mostanság a versenysportot nem űzöm, mert volt egy súlyosabb térdsérülésem, műtéteim. Így most ennek a szellemi oldalát szeretném képviselni, s ezért hoztam létre a Kronosz Szabadegyetem Civil Társaságot, amelyben párommal és két másik kollégámmal tevékenykedünk – mesélte lapunknak Németh Zoltán.

A szervezetet nemrégiben arra is felkérte a Vöröskereszt, hogy hozzanak tető alá véradásokat, különböző egészségügyi programokat. A jövőben szeretnének kulturális egyesületet, vagy alapítványt létrehozni, amely főként a harcművészeti vonalat követi, ugyanis a vezető elmondása szerint Magyarországon ez egy egyedülálló kezdeményezés. Előadásokat eddig főként Siklóson és Pécsett szerveztek, de jövőben Villányban és Budapesten is várhatóak események.

Több témával is készülnek, ahogy eddig is tették, a Nők a harcmezőn, Szamurájok a hétköznapokban legendás és a valóság című előadásaik eddig nagy sikert arattak az érdeklődők körében. A Nők a Harcmezőn előadás egyébként a Siklósi Sárkányos Lovagrend közreműködésével valósult meg, akikkel sok közös programja van a Kronosz Szabadegyetem Civil Társaságnak, úgy mint a Szamurájok világát bemutató Inazuma Harcművészeti Civil Társasággal is.

A rendezvényeken a harcművészettel, a harcmodorral, a kultúrával ismerkedhettek meg a résztvevők, de még a női harcokról is volt szó, a végén pedig harcművészeti bemutatót is tartottak. Egy hete az I. Siklósi Harcművészet Konferenciát rendezték meg, ahol szó volt a japán harcművészetről, önvédelemről, kevert harcművészetről, s a karatéról is.

– A jövőben Budapesten is lesz több előadás, szeptemberben pedig Villányban egy harcművészeti sportnapot vagy hétvégét szeretnénk szervezni. Az érdeklődők itt láthatnak több harcművészeti bemutatót, szabadtéri edzéseken vehetnek részt, s több gyerekprogram is tervben van. Siklóson ezeken kívül egy kiállítás megnyitó is lesz, ahol egyik alapítótagunk, Rékai Lilla alkotásait láthatják az érdeklődők, illetve lesz még egy bemutató jellegű előadásunk Évszázad fegyverei néven, ahol a középkortól egészen napjainkig lesznek fegyverek, amiket meg lehet majd tekinteni. Ezeket ki is lehet majd próbálni, érdekes lesz megtapasztalni, hogy milyen volt vágni az akkori kardokkal, és természetesen töltény nélkül, szigorú felügyelettel a fegyverek is kézbe vehetők lesznek. A siklósi programjaink egyébként a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont támogatásával valósulnak meg, akik a helyszínt biztosítják, a pécsi események létrejöttét pedig a Vascular Plazma Baranya Kft. támogatja, akiknek hálásak vagyunk a segítségért – mondta lapunknak a Kronosz Szabadegyetem Civil Társaság vezetője.