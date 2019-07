Búcsút inthetünk a műanyag zsákoknak és a dobozoknak

Ha végiggondoljuk egy átlagos napunkat, rájövünk, hogy mennyi felesleges műanyag fordul meg a kezeink között. Pont ezért egyre több a tudatos vásárló, aki helyettesíti a nejlonzacskót, szatyrot.

Hazánkban évente több mint 80 darab műanyag zacskót használunk el fejenként, amelyek jelentős része egy használat után azonnal hulladékká válik. A zacskók gyártásánál olyan adalékanyagokat használnak, ami miatt a műanyag idővel kis részecskékre hullik szét, de biológiailag nem bomlik le és évszázadokig szennyezi a bolygót.

Hétfőn indult el a műanyagmentes július elnevezésű akció, amelynek legfontosabb célkitűzése, hogy egy hónapon keresztül próbáljunk meg nem vásárolni semmit, ami egyszer használatos műanyagból készült. A kampány hosszú távú célja, hogy az egy hónap alatt összegyűjtött ötletek és tapasztalatok az év további részére is pozitívan hassanak ki. Ha csatlakozni szeretnénk az akcióhoz nincs más dolgunk mint tartós, környezetbarát alternatívákat keresni, lehetőleg minél kevesebb műanyaggal.

A baranyai bevásárlóközpontokban még az az általános tendencia, hogy műanyag zacskókba pakolják a zöldséget-gyümölcsöt és péksüteményt a vásárlók, ám egyre többen visznek magukkal textiltasakot a boltba. Az egyik hipermarketben például újrahasználható zsákokat is kihelyeztek a zöldségespulthoz a nejlon mellé. A műanyagzacskóval ellentétben ez ugyan nem ingyenes, de egyszer kell megvenni és akár több száz alkalommal használható.

A műanyag szívószálak elkerülésével is sokat tehetünk környezetünk megóvása érdekében. Ezt számos vendéglátóhely is felismerte, a pécsi Király utcában is legalább három-négy helyen már papír, vagy éppen fém szívószálat adnak az italokhoz (vagy éppen egyáltalán nem adnak). Korábban lapunkban is beszámoltunk arról, hogy már Pécsett is működik csomagolásmentes üzlet. A Kertvárosban található üzletben saját, többször felhasználható edényekben vihetjük haza az alapvető élelmiszereket, mint például a lisztet, olajat, tésztákat, fűszereket.