Búcsúzunk a magyar dinnyétől, de mutatjuk, mi van épp terítéken

Sokan a savanyítani való termékeket keresték a csarnokban. Körbenéztünk az árak tekintetében.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony belengette a megszorításokat

A nyár egyik legkedveltebb gyümölcse eltűnt a pécsi vásárcsarnokból. Tegnap délelőtt még pár szép görögdinnyét kínált Szín József gerdei termelő, de a édes baranyai gyümölcs pár óra alatt elkelt. Volt olyan vásárló, aki több dinnyét vitt haza. Elmondható, ilyen hosszú ideig még nem árultak magyar dinnyét a pécsi piacon, ami annak is köszönhető, hogy a dinnyeszezon kitolódott, később kezdődött a korábbiakhoz képest.

Most a pultok tele voltak őszi gyümölcsökkel, a legtöbb helyen szőlőt kínáltak. Volt fehér, vörös, rozé, muskotályos, az egyik vásárló még mosolygott is, olyan, mint a borkínálat. Fügéből elvétve találtunk, amit darabra árultak, illetve mint mondták, reggel volt, ahol már gesztenyét is lehetett venni, de azt nagyon gyorsan elkapkodták.

– Ahogy látja, áraink nem emelkedtek, pedig a benzinről ez nem mondható el. Kiszállítással is foglalkozunk. Itt kénytelenek voltunk lépni, 2500 alatt nem visszük ki – ecsetelte egy fiatal hölgy, míg a zöldségek, gyümölcsök árait írtuk össze a pultjánál.

Egy másik árusnál egy középkorú nő zellert kért, mint mondta, rántva készíti el, ez lesz a hétvégi ebéd náluk. A közelében álló vásárló erre annyit válaszolt, azt még nem próbálta, ő köretként szokta készíteni. A zöldségfronton bőséges a kínálat, rengeteg fajta káposztát, kisebb paprikát, illetve savanyítani való uborkát kínáltak. A legtöbben chilipaprikákat, erős cseresznyepaprikákat, erős spirálpaprikát vásároltak. Látszik, a magyar ember szereti az erőset, a csípőset.

Egy érdekességet most is találtunk a csarnokban. Láttunk itt már szívkáposztát, pagodakarfiolt, lila burgonyát, kaktuszvirágot, most az egyik árusnál gyönyörű szép zöld paradicsomokat kínáltak eladásra, ami nagyon jó savanyításra.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy db, doboz, csokor)