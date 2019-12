Büdös volt a hús, amit eladtak – panaszkodik olvasónk

Nem volt elég körültekintő olvasónk, pórul járt.

Húst vásároltam a minap egy pécsi szak­üzletben, 2,5 kiló csirkeszárnyat. A mosolygós hölgyek kedvesen, udvariasan kiszolgáltak. Egy baranyai városban élek, a húsárut viszont jellemzően Pécsett szerzem be – mindig hűtőtáskában szállítom haza a portékát, télen, nyáron egyaránt. Ezúttal is így tettem, ám hazaérve, mikor a feleségem nekilátott volna az étel elkészítésének, kiderült, hogy a hús büdös, ehetetlen. Rögtön ki is dobtuk. Másnap viszont visszamentem a húsboltba, hogy jelezzem a problémát. A tanulság a történetből: a karácsony előtti kapkodásban, vásárlási lázban legyünk az átlagosnál is figyelmesebbek az üzletekben, nehogy pórul járjunk!

