Büntetnek, ha a szép szó már nem használ

Év végi ünnepek, bulik ide vagy oda, szeszesitalt fogyasztani közterületen a jogszabály szerint ebben az időszakban is tilos. A közterület-felügyelet ellenőrzései, annak érdekében, hogy az ünnepek békésen teljenek, fokozottak, ám humánusabban állnak hozzá ilyenkor a rendelkezésekhez – nem a bírság az elsődleges.

Az év végén, a két ünnep közötti időszakban megtelnek a vendéglátóhelyek városszerte – egymást érik a bulik, előszilveszteri partik megyeszerte. Jellemző, hogy sokan záróra után még az utcán iszogatnak – jóllehet a jogszabályok szerint alapvetően szeszes italt fogyasztani közterületen tilos. Ez alól kivétel a közterület-használati engedéllyel rendelkező terület, illetve az ehhez köthető rendezvényeken, azok helyszínein is megengedett az alkoholfogyasztás. Azaz a mentesség a rendezvény helyszínére vonatkozik, ezeken a területeken kívül a tilalom – év végi ünnepek ide vagy oda – továbbra is fennáll.

Mint azt Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője kérdésünkre elmondta, természetesen az ünnepek közeledtével és azok idején ők is humánusabban állnak ezekhez a rendelkezésekhez. Azaz szabályszegés esetén nem a bírság az elsődleges szankció, hanem figyelembe veszik a fokozatosság elvét, és gyakran alkalmaznak figyelmeztetést.

– Ez ugyanis a legenyhébb intézkedés, aminél súlyosabb a helyszíni bírság, de legvégső esetben akár feljelentés is lehet a szankció – tájékoztatta lapunkat Märcz János. Hozzátéve, hogy az év végi időszakban, a korábbi esztendőkben megszokott gyakorlatnak megfelelően ezúttal is fokozottan ellenőrzik a közterületeket, aminek elsődleges és legfontosabb célja, hogy az ünnepek is békésen teljenek.

– Előfordulnak azonban olyan kellemetlen szituációk, ahol a szép szó, a figyelmeztetés nem használ, ilyen esetekben több ezer forintos bírság kiszabására is sor kerülhet – hangsúlyozta a közterület-felügyelet vezetője.