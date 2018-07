Buszokkal hozzák még közelebb az ügyintézést

Tíz, a kormányablak-feladatok ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálat viszi közelebb a Kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz országszerte a jövőben. A tíz buszból egy a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kerül, amit várhatóan ősz elején adnak át.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500-féle ügykört kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárások menetéről.

Az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük, valamint munkahelyük között, út közben is könnyen elérhetőek a kormányablak szolgáltatások. A buszban egy okmányos és egy kormányablak-munkaállomás került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt. A rendszer magában foglal egy beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is. A Mobilizált Ügyfélszolgálat akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.