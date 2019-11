Bútorgyártósort fejleszt, mely emberi érintés nélkül dolgozik

Egyéni vállalkozóként kezdte az asztalosmunkát másfél évtizede Bischof Balázs, de napjainkra kiépítette az ország egyik legmodernebb, bútorgyártócégét. Városa Pro Urbe Díjjal tüntette ki, a megyétől pedig idén a Baranya Fejlődésért Díjat vehetett át.

– Hogy kezdődik egy ilyen sikertörténet?

– Asztalos végzettséggel a Pécsi Bútorgyárban majd a megyeszékhely elismert mestereinél lestem el a gyakorlati fortélyokat. Aztán előbb egyéni vállalkozóként próbálkoztam, majd egy társammal Komlón 15 éve elindítottuk bérleményben három fővel a mai kft-t.

– Mekkora most a társaság?

– Van egy 3 ezer négyzetméteres csarnokunk és Ausztriában is van telephelyünk. Az ott dolgozókat is számolva mintegy félszáz ember tevékenykedik a cégnél. Elsősorban üzlethálózatoknak készítünk bútorokat, valamint nagy üzletek, kórházak, bankok, szállodák, iskolák komplett berendezését.

– A bútorgyártásban évente változik a dizájn. Hogy lehet ezt gyártósorokkal nyomon követni?

– Egy korszerű olasz technológiával CNC-vezérelt gépeink irodai vezérléssel legyártják a megrendelt terméket. Tapasztalataink szerint a sikerhez a minőségre, a pontosságra a szállítási határidőkre, jó árra, kiváló alapanyagra van szükség.

– A megvalósult munkáik közül mi a top három?

– Háromnál hosszabb a lista, de például az amerikai és kanadai postának gyártottunk berendezéseket, továbbá ötcsillagos szállodáknak, az insbrucki, grazi és bregenzi kórháznak is szállítottunk teljes bútorzatot.

– Itthon mekkora a verseny?

– Örülnék, ha lenne konkurencia, mert akkor összefoghatnánk, és nagyobb megrendeléseket is megpályázhatnánk, de egyelőre egyedül vagyunk ezen a szinten.

– Lehet ezt még fokozni?

– Mint ahogy a vállalkozások többsége, mi is szakemberhiánnyal küzdünk. A víziónk így egy olyan termelősor, mely a kis egyedi termékektől a nagyobb megrendelésekig ember érintése nélkül, egyetlen személyi felügyelettel napi 24 órában működne. Hazánkban még nincs ilyen, de a kontinensen egy-két helyen már létezik.

– Mit csinál a cégvezető, ha kiszabadul az üzemből?

– Komlói lokálpatrióta vagyok, eljárok olykor a focimeccsekre, városi rendezvényekre és a családi, baráti kapcsolatokat ápolom. Ennek fontos eleme minden évben a közös tengerparti nyaralás és a síelés.