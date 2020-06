Cáfolják a kormány ellen háborút indító városvezetést

Már voltak jelei annak, hogy a Péterffy Attila vezette baloldali rezsim a Gyurcsány-párt által a fővárosban vitt, a kormányt élből elutasító harcát Pécsre is importálhatja, de eddig csak leginkább elejtett mondatokban volt ez tetten érthető – keddtől azonban a helyzet megváltozott, miután írásban is kijelentették: határozattal tiltakoznak a kormány Pécset „ellehetetlenítő” döntései ellen.

Ezzel szemben viszont a nemzeti oldal arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetési tervezet alapján 16 százalékkal, 118 milliárd forinttal emelkedik az önkormányzatoknak juttatott közvetlen állami támogatás. A pécsi Fidesz-frakció közleménye szerint „mindenki összefogott a rendkívüli helyzetben és felelősen kiveszi a részét az arányos tehermegosztásból. Kivéve azt a néhány baloldali politikust – köztük Péterffy Attilát –, akik gyalázták és gáncsolták a kormányt az elmúlt három hónapban”.

A balliberális kiáltvány azért is érdekes, mert a városvezetés egyébként a kormánytól vár támogatást többek között az akvapark vagy az új pécsi stadion megépítéséhez – csak az utóbbi Péterffy Attila szerint is 12–18 milliárd forintba kerül. Szintén kormánytámogatásra számítanak a helyi gazdasági és szociális gondok megoldásában, Péterffy Attila a közgyűlésen pedig maga mondta, hogy kormány hozna befektetőket Pécsre.

Őri László, Pécs korábbi alpolgármestere, a megyei önkormányzat elnöke a közelmúltban már emlékeztetett arra, hogy egy polgármesternek az ott élőket kell képviselnie, ami a kormánnyal szándékosan szemben állva nem lehetséges, s egy háborúban mindig csak romok keletkeznek.

A Péterffy Attila vezette önkormányzatnak összesen tizenegy kérdést küldtünk a témában. Választ ezúttal sem kaptunk.

Mártírszerep a következő választásig?

Összességében a több tíz milliárd forintos kormányzati támogatásoknak, valamint a korábbi városvezetés és a kormány közötti együttműködésnek köszönhetően érkezett Pécsre számos nagy cég – köztük a Thyssenkrupp, a Harman, a Hanon System –, vagy fejlesztett a pécsi dohánygyár és a Hauni. (Az utóbbi például néhány hete is részesült milliárdos kormányzati támogatásban.) A kormány számos gazdaságvédelmi intézkedést is hozott a veszélyhelyzet kapcsán. Ezeket nyilvánvalóan a baloldal is tudja, emiatt a nemzeti oldalon egyre többen vélekednek úgy, hogy a kormánnyal szemben folytatott csatározás csupán a 2022es választás előkészítését szolgáló hangulatkeltés, hiszen így majd lehet a kormányra mutogatni minden ügyben. A Fidesz-frakció közleményében is az áll, hogy a „valódi munka helyett mártírszerepre próbálnak berendezkedni, 8 hónappal a választásokat követően sincsenek ötleteik a város irányítására, úgy tesznek, mintha nem lennének felelősek a város vezetéséért