Célba ért az adomány

Átívelt az országon a jótékonysági akció.

Átadták csütörtökön az 1,3 millió forintos adományt az Eurakvilo Alapítványnak, amelyet egy országos internetes gyűjtésen adott össze 169 jótékony segítő. A leukémiával és más súlyos betegségekkel küzdő gyerekeket és családjaikat segítő alapítvány javára a gyulai Csík Nándor indított gyűjtést, ehhez csatlakozott az ismert hip-hop előadó, Kőházy FankaDeli Ferenc.

A Star Wars rajongói közösség által is felkapott akciót segítendő a droidokat és más filmes kellékeket készítő gyódi Dukovits Krisztián egy rohamosztagos sisakot is felajánlott az adakozóknak. Ezt is kisorsolták tegnap a pécsi Gyermekklinikán, a sisak a Gyulán élő Tövisháti József büszkesége lesz.