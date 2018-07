Cigiző sofőrre, száguldó buszra panaszkodnak

A helyközi autóbuszjáratok sofőrjei száguldoznak, vezetés közben telefonálnak és alkalmanként dohányoznak is – panaszolják olvasóink. Az utóbbi időben megszaporodtak az észrevételek a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. buszvezetőivel kapcsolatban.

Több olvasónk szerkesztőségünknek küldött levelében szerepel, hogy a sofőrök elképesztő tempóban vezetnek, ezzel az utasok biztonságát veszélyeztetve. Az is előfordul, hogy az indulás időpontja előtt két-három perccel áll be a busz az állomásra, viszont van, hogy harminc utas szeretne felszállni, ez ennyi idő alatt lehetetlen. A végállomásról azonban nem késik a járat, a kezdeti lemaradást a sofőr behozza út közben.

– A gödrei szakaszon olyan tempóban haladt, hogy halálfélelmem volt. Hasonlókat tapasztaltam Bonyhádról, illetve Kaposvárról Pécsre induló járatok esetében is már több alkalommal – írta az egyik olvasónk.

Megkerestük a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t, akik leszögezték, hogy az utasok beszállítását a megállóhelyen úgy kell megkezdeni, hogy az a járat menetrend szerinti indulásáig befejeződhessen. Amennyiben a két járat között a kiállási idő tíz percnél rövidebb, az érkező járat kezelésének befejezése után az utasok beszállítását haladéktalanul meg kell kezdeni. Előfordulhat azonban olyan eset is, ahol az autóbusznak csatlakozó járata van másik járatra, vagy vonatközlekedésre, így csak meghatározott várakozást követően indulhat el.

Egy másik olvasónk azt nehezményezi, hogy a buszsofőr vezetés közben telefonált, cigarettázott. Olyan észrevétel is érkezett szerkesztőségünkbe, miszerint a nyári időszakban a klíma nélküli buszokat vezető sofőrök nyitott ajtóval közlekednek. A DDKK válaszában kitért arra is, hogy a nyitott ajtóval történő közlekedést a társaság tiltja, előfordulása esetén szigorúan szankcionálja. Az újabb típusú autóbuszoknál már nem lehetséges így közlekedni, mivel amennyiben az ajtók nem záródtak be, a rendszer nem teszi lehetővé a jármű elindulását.

Jegyezzük fel a szükséges adatokat!

Adott a kérdés, mi a teendő akkor, ha az utas szabálysértést tapasztal egy járaton, és hol tud bejelentést tenni ez ügyben. Az autóbusz-társaság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a panaszok konkrét időpont és dátum hiányában érdemben nem kivizsgálhatók. A beérkezett panaszokat azonban kivizsgálják, amennyiben minden szükséges információ a rendelkezésükre áll. A vizsgálatot követően, az eredmény függvényében az autóbusz-vezetőkkel szemben – amennyiben felelősségük egyértelműen felmerül – fegyelmi felelősségvonásra kerülhet sor.

Mint közölték, a társaság vezetése szívesen fogadja az utasok negatív és pozitív észrevételeit egyaránt, amely visszajelzés a végzett munkájukról. A panaszok, észrevételek bejelentése történhet személyesen, a Pécs, Nagy Lajos király útja 20 vagy a Pécs, Siklósi út 1 szám alatt. A társaság telefonon keresztül is elérhető, illetve a baranya@ddkk.hu e-mail-címre várják a bejelentéseket.