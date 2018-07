Cinkés pergelt káposzta is készült a tűzhelynél

Olvasóink receptjei alapján több mint százötven finomságot főztek és sütöttek meg a szakácsok.

Mielőtt a madárvédők megijednének és tiltakoznának, a pergelt káposzta cinkével egy ősi erdélyi étel és cinkének a burgonyás tésztadarabkákat nevezik. Ezt a finomságot saját szájíze szerint Antalné Balogh Mária készítette el lányával, Szimónával lapunk szakácskönyves főzésén. A szakácsok, cukrászok olvasóink receptjei alapján több mint 150 finomságot főztek, sütöttek.

A Hétköznapok és ünnepek ételei olvasóinktól című albumba több ezer receptet küldtek be előfizetőink. Prohászka Béla mesterszakácsnak, a könyv lektorának vezetésével választotta ki a zsűri az általa legjobbnak tartott alkotásokat. Ismét voltak csúcstartók, akik húsz, harminc recepttel jelentkeztek.

– Öröm az olvasókkal együtt dolgozni, mert rengeteg értékes receptet osztottak meg velünk idén is – ecsetelte a kiadvány lektora. – Ezekből mindenki profitálhat a konyhában, majd az asztalnál a család, a barátok előtt. Elsősorban a család kedvenceit küldték be, mert ez más családok kedvence is lehet.

Az ételeket Prohászka Béla mellett Tímár András, Tímár Albin, Horváth Ferenc, Csonka Zsolt, Drimba Péter, Magyar Valéria és Szűcsné Schmidt Anna szakácsok, valamint Rajki István és Rajki Beáta cukrászok készítették el. Újdonság ősszel megjelenő albumunkban, hogy a szakemberek Séf a konyhában címmel szólnak arról, ők miként sütnek, főznek otthon a hétköznapokon és az ünnepeken, és egy-egy recepttel is szolgálnak. A könyv fejezetei: hideg és meleg előételek, levesek, főételek, külön tésztás ételek, street food, desszertek.

Több olvasónk maga készíthette el receptje alapján a kötetbe kerülő ételét. Szekeres Lajos csirkemelles, tésztás étellel rukkolt elő, vele tartott a felesége is.

– Általában én tesztelem a nejem újdonságait, most fordult a kocka, és azt mondta az otthoni kóstolás után, hogy bátran ajánlhatom másoknak is az ételt – hangsúlyozta Szekeres Lajos. Neje kiemelte, azért is jók ezek a szakácskönyvek, mert mások receptjeiből is tanulhatnak, illetve előkerülnek már-már feledésbe merült ételek, sokszor egy kicsit átgondolva.

Antalné Balogh Mária hangsúlyozta, nagyon sokszor süt-főz otthon 24 éves Szimóna lányával, és ezáltal ő is egyre több étel elkészítését sajátítja el, tanulja meg.