Civileknek kell megvédenie a kutyafuttatójukat a városvezetéstől

Miközben a netes megosztások alapján több száz kertvárosi kutyás és civil tiltakozik a málomi kutyafuttató felmerült eladása ellen, addig az MSZP-DK-Jobbik-Momentum alkotta városvezetés hallgat, holott a terület momentumos egyéni képviselőjének, Pokorádi Gábornak az ügyben tett konkrét lépéseire lettünk volna kíváncsiak. Hári József fideszes képviselő szerint a baloldali koalíció ténykedése siralmas bohózat.

Hatalmas felháborodás kíséri az MSZP-DK-Jobbik-Momentum koalíciós városvezetés azon elképzelését, hogy túladnának – további 80 városi ingatlan mellett – a málomi kutyafuttatón. A helyi civilek azonnal megmozdultak az ügyben. A kutyások szószólója, Kecskeméti Emilia hirdette meg azt az aláírásgyűjtéssel egybekötött eseményt a közösségi oldalon, amelyet vasárnap tartanak 17 órától a málomi kutyafuttató megvédéséért.

– Ez az ország egyik legnagyobb kutyafuttatója, és úgy tudjuk, hogy hamarosan el akarják adni, pedig ezt már vagy huszonöt éve kutyások használják, nagyon nagy szükség van rá – mondta lapunk nak a pécsi civil. – Itt rendezvényeket, kutyás találkozókat szoktak tartani, sok problémás ebbel is lejárnak, amik itt szocializálódnak. De az idősek is lejönnek, pihennek, több százan, ezren is lehetnek, akiket érinthet az eladás. Senki nem szeretné, ha itt építkeznének.

A helyiek a momentumos Pokorádi Gábor szerepét sem értik, meglehetősen furcsának és átlátszó politikai taktikázásnak találják, hogy a városvezetés tagjaként az egyéni képviselő aláírásgyűjtést reklámoz és a saját koalíciója által irányított városvezetés terveitől akarja megvédeni a kutyafuttatót. Éppen ezért kerestük meg az önkormányzatot, hogy mit tudnak arról, hogy milyen lépéseket tett a koalíciós társuk: tárgyalt-e illetékes önkormányzati vezetővel, ügyintézővel, városvezetővel, bizottsági elnökkel a futtató megvédése érdekében, de nem reagáltak a megkeresésünkre.