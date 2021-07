Civilnek támadt, de hatalmasat bukott a polgármester

Hiába szállt bele és követelt pénzt egy helyi civiltől a kozármislenyi polgármester, Biró Károly, a Pécsi Járásbíróság több oldalas határozatban tette helyre a kormánypártisággal aligha vádolható városvezetőt, pedig Bíró a politikai szövetségeseit és a feleségét is beidéztette, hogy mellette tanúskodjanak. A civillel szembeni eljárás kísértetiesen hasonlít a pécsi polgármester, Péterffy Attila módszerére.

Bár Dr. Biró Károly, a város polgármestere közszereplőként egy helyi civillel szemben indított perének korábbi tárgyalásáról szerette volna kizárni a sajtót, ez sem sikerült neki – annyit ért el, hogy lapunkban a teljes nevét akkor nem közölhettük –, ahogyan első fokon el is bukta a perét. A polgármester azért indított eljárást a helyi lakos, Miklai Armand ellen, mert szerinte egy Facebook-oldallal megsértette – többek között – a becsületéhez, jó hírnévhez, az emberi méltósághoz fűződő jogait. A civiltől 200 ezer forint sérelemdíjat is követelt. Az oldalon többek között azt írták, hogy a „polgármester hazudik”, „inkább menekülne délre”, és feltették a kérdést, hogy a „polgármester még jóváteheti a bűneit?”

A Pécsi Járásbíróság azonban elutasította Biró keresetét. A bíróság szerint ugyanis azontúl, hogy nem volt megállapítható, a szóban forgó kijelentések kitől származnak, érdemben is foglalkoztak azok tartalmával is. Az ítélet indoklásában több bekezdésen keresztül taglalják, hogy nem magánemberként, hanem közügyekben és közszereplői minőségében érték kritikák a polgármestert, akinek ezt tűrnie kell. Az Alkotmánybíróság korábbi határozatára hivatkozva megjegyzik, hogy a közszereplőt érő erős bírálat az állampolgárok olyan alapvető alanyi joga, amely a demokrácia alapja. Mint az az ítéletben is olvasható, ha a társadalom bármely polgára nem teheti meg azt, hogy közhatalmat gyakorló polgármesteri tevékenységet negatívnak nevezzen, akkor nem beszélhetünk demokráciáról.

Miklai Armand azt mondta, hogy a tortúra nemcsak őt, hanem a nyugdíj előtt álló szívbeteg szüleit is nagyon megviselte. Huszonegy éve élnek a városban, és korábban soha nem fordult az elő, hogy elforduljanak tőlük az utcán a régi jó ismerősök, vagy éppen megfenyegessék őket.

Miklaival szemben egyébként a bíróságon a képviselő-testület több tagja is Biró mellett tanúskodott, sőt, még a feleségét is beidéztette a polgármester.