Csak 57 évesen kezdte, de már több száz kilométeres utakba vág bele Orosz Gyula

Orosz Gyulával az volt a közös nevezőnk a teniszpályán, hogy mindketten mérnökként ügyeskedtünk a salakon, és az a bizonyos százlábú játék volt a jellemzőnk. Ám az engem is meglepett, hogy újabban már több száz kilométeres túrákon teszteli fizikai állóképességét.

– Mikor kezdődött ez az új szenvedély?

– Kisebb, húsz-harminc kilométeres távokat rendszeresen megtettem korábban is, ám hat éve abbahagytam a kispályás focit, kellett valami a tenisz mellett, hogy karbantartsam a 105 kilómat. Rátaláltam a teljesítménytúrázókra, megmásztam velük a Mecsek hatszázas csúcsait, egy útra felfűzve a Jakabhegytől a Zengőig. Két éve pedig belevágtam az El Caminóba. Franciaországból indultam, és a több mint 800 kilométeres távot jártam végig. Aztán evés közben jön meg az étvágy, idén áprilisban Portugáliából vágtam neki, és jutottam el Santiago de Compostelláig.

– Itthon is van három hosszú zarándokút. Ezek következnek?

– Az ember akkor indul neki ilyen távoknak, ha hívja az út. Én inkább újra az El Caminóra készülök, de most a legnehezebb szakaszára, Iruntól a tengerpart mentén haladva a magas hegygerinceken.

– Hogy jött az ötlet, 57 évesen belevágni ilyen távolságokba?

– Természetesen egy túrán. A tőlünk 50 kilométerre húzódó horvátországi Papuk hegységet rendszeresen végigjárjuk egy társasággal. Ott találtuk ki Leier László társammal, hogy most már menni fog az El Camino is. Hát 32 nap alatt egy 14 kilós csomaggal a hátamon, félmillió forintos költséggel sikerült is.

– És Portugália?

– Az is El Camino, de én kicsit lerövidítettem, Coimbrában csatlakoztam a Lisszabonból Santiagóba tartó útvonalhoz. Azért csak innen, mert egyszerre nem tudtam hosszabb szabadságot kivenni.

– Mi okozta a legnagyobb meglepetést a Caminón?

– Hogy a spanyoloknál az a gyakorlat, ha valaki megjárja a zarándokutat, akkor az előnyt jelent az állásinterjúknál. Ezért az utolsó 100 kilométerre rengetegen becsatlakoznak.

– Mit hozott az út lelkileg?

– A francia kezdet óriási próbatétel, mert az első etap 25 kilométerén 1600 méter a szintkülönbség. Ha az megvan, meg a következő négy, akkor végigcsinálja az ember. Ezután kiürülnek a fejből a család, a vállalkozás gondjai, már csak megy az ember és csodálja a környezetet és filozofálgat. Az út felénél pedig, Galíciában valósággal a paradicsomba csöppen a túrázó.