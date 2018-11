Csak a fantázia szab határt a mézeskalácsnak

Második alkalommal rendezik meg a Mézeskalácssütő versenyt a „Túronyi Mézmanók”.

Egy évvel ezelőtt is sikerrel rendezték meg a megmérettetést a túronyi kötődésű, pécsváradi Mézmanók – Kömüves Krisztiánné O. Katalin képzőművész és cukrász édesanyja, Orsolics Zsoltné.

A program tavalyi megszervezését a családtagok évek óta egymással vívott versengése előzte meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tavaly egyébként az egyik versenyző még a túronyi templomot is megformálta a finom süteményből, de volt kertes ház, kivilágított emeletes épület és palota is. A megmérettetésre egy kilenc éves kisfiú is jelentkezett, a mézeskalács pincéje – mint a legfiatalabb versenyző alkotása – különdíjat érdemelt.

A szervezők az idén úgy döntöttek, hogy több kategóriát is indítanak, a gyerkőcök alkotásai külön mérettetnek meg. A mézeskalács házikó elkészítéséhez tanácsos először az „építmény” elemeit megtervezni, majd sütőpapírból kivágni. Az interneten is rengeteg változatot találhatnak a jelentkezők, december közepéig pedig még bőven van idő a próbasütésre is. A szervezők értékes nyereményekkel jutalmazzák a több órát, vagy akár egy egész napot is felölelő mézeskalácssütést.

– A tavalyi résztvevők közül többen is jelezték már, hogy az idén is számíthatunk tőlük kreatív alkotásokra. Mi is több süteménnyel készülünk. Cukrászok bírálnak majd és a közönség tetszését elnyerő házikót is jutalmazzuk. Arra biztatunk mindenkit, jöjjön el Túronyba és mutassa be, milyen különlegességet tudott megformálni – mondta Kömüves Krisztiánné O. Katalin.

A december 16 án, fél háromkor kezdődő programra azokat is várják, akik csak meg szeretnék csodálni az „édes alkotásokat”.