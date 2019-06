Csak egy kijelölt kutyastrand működik Baranyában

– Én nagyon nem szeretném, ha együtt kellene fürdenem a kutyákkal – írta egyik olvasónk a DN SMS rovatában a minap. Véleményével nincsen egyedül: szerkesztőségünkbe több olyan levél is érkezett a közelmúltban, amelyeknek szerzői szerint a négylábúakkal való fürdőzés kifejezetten egészségtelen – de vannak persze olyanok is, akiket egyáltalán nem zavar, ha a kutyákkal együtt úsznak.

A téma tehát megosztó, azonban egy jogszabály világosan kimondja, hogy kijelölt fürdőhelyekre tilos kutyát bevinni. Baranya megyében három ilyen hely van, a Pécsi-tó gát melletti szakasza, az Orfűi-tó és az Abaligeti-tó. Nyáron azonban sokan megmártóznak a Dombay-tóban, a Dunában vagy éppen a Drávában, s mivel ezek nem kijelölt strandok, a négylábúak sincsenek kitiltva onnan.

Talán Orfűre érkeznek a legtöbben kutyával, ahol éppen ezért már folyamatban van egy olyan partszakasz kialakítása, ahol minden adott lesz, hogy a kutyák is csobbanhassanak.

A kutyáknak alakították ki a strandot

Kutyáknak is van már strand a megyében, Pécs-Hirden működik már több éve, és máig töretlen népszerűségnek örvend. A fürdőhelyen az ebek szabadon csobbanhatnak, a gazdák viszont csak saját felelősségükre vállalhatják a merülést, a parton kialakított árnyékos pihenőkből mindig szemmel tarthatják a házi kedvenceket.

A napijegy kutyánként ezer forint, de tizenötezer forintért akár már húsz alkalmas bérlet is válthatunk a négylábúaknak. A kutyastrand minden nap délelőtt tíztől este hétig tart nyitva. A víz szerencsére fokozatosan mélyül, így a kisebb és nagyobb termetű kutyák is biztonságosan használhatják a tavat.