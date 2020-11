Csak indokolt esetben sűrítik a buszjáratokat

A koronavírus terjedésének mérséklése érdekében a múlt héten több intézkedést is bevezettek, ezek egyikre, hogy a reggeli és délutáni csúcsidőszakban sűríteni kell a tömegközlekedési járatokat. A Tüke Busz Zrt. is elkészítette a tervét, de általános járatsűrítésben nem gondolkodnak.

A tömegközlekedési eszközökön a járatsűrítést a múlt héten rendelte el a kormány a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. A cél, a zsúfoltság csökkentése, hogy ezzel is mérsékeljék a koronavírus-járvány terjedésének mértékét. A megyeszékhelyen is sokan használják a tömegközlekedést, hogy eljussanak az iskolába vagy a munkahelyre, emiatt a legnagyobb tömeg természetesen nálunk is reggel és délután szokott lenni.

Kedd reggel mi is megnéztük, mi a helyzet a pécsi buszokon, és kimondott tömeget nem tapasztaltunk. Negyed nyolc körül jóval többen utaztak, mint általában, hiszen a gyermekek igyekeztek az iskolába, a felnőttek pedig a munkahelyükre, de volt azért szabad hely. A forgalmas szakaszokon sűrűn jöttek a járatok, az Építők útján mindössze tíz perc alatt három 2-es járat ment el. Természetesen azért van példa ennek az ellenkezőjére is, ahogy ezt lapunk egyik olvasója is jelezte, szombaton délután az egyik pécsi ipartelepre is kimenő, ritkán járó buszjáratra sok dolgozó szállt fel a műszakváltás után. Annyira sok utas volt, hogy alig lehetett elférni.

Ilyen körülmények között a távolságtartás lehetetlen, éppen ezért megkérdeztük a Tüke Busz Zrt.-től, ők hogyan oldották meg a járatsűrítést a vírus terjedésének lassítása érdekében. Ahogy a lapunknak küldött közleményből megtudtuk, a jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve elkészítették az intézkedési tervet, amelyet határidőre megküldtek a Baranya Megyei Kormányhivatalnak. Egy vonalon már a rendeletet megelőzően is sűrítették a járatokat, amelyet, ha indokolt, továbbra is fenntartanak.