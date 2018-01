Csak itt-ott adják olcsóbban a halat

Hiába csökkent január 1-jétől a hal, illetve a sertés vágási melléktermék és a belsőség forgalmi adója, ezt a vásárlók egyelőre alig érzékelhetik, mindössze néhány multi hirdetett olyan akciót, amelyet összevont az áfa- csökkentéssel, azt is kizárólag a halakra vonatkozóan.

Újabb alapvető élelmiszerek általános forgalmi adója csökkent január elejétől, a sertés esetében a vágóhídi melléktermékek és a sertésbelsőségek áfája mérséklődött 5 százalékra, a fogyasztási célú hal adókulcsa pedig szintén erre a mértékre csökkent. Körképünkben igyekeztünk utánajárni, hogy ezt a gyakorlatilag 20 százalékos árcsökkentést mennyire tapasztalhatják meg a vásárlók január első napjaiban az üzletekben.

Még kis sem nyitottak

Aki decemberben úgy gondolta, hogy inkább nem áll be a sorba karácsonyi halat vásárolni, hanem megvárja a januári alacsonyabb árakat, egyelőre hoppon maradt, mert a pécsi belvárosban több halüzletnél is csak zárt ajtókat, vagy lehúzott rolót talált tegnap. Két vevő éppen azon viccelődött, minden bizonnyal most pihenik ki az ünnepek előtti csúcsforgalmat, amikor alig győzték a forgalmat.

Ezzel szemben két multinál is kedvezményesen hirdettek többféle nyers és fagyasztott halat, így a tavalyi árakhoz képest akár 17–40 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez a termékekhez a vevők. Egyelőre az a kérdés, hogy hosszú távon is megmarad-e az áfacsökkentés miatti alacsonyabb ár, vagy az akció befejeződését követően eltűnik az is.

A hal esetében született kormányzati döntésnél fontos szempont volt, hogy egy egészséges élelmiszerről van szó, amelynek éves hazai fogyasztása alig haladja meg fejenként a hat kilogrammot. Ez az adat pedig messze elmarad az európai átlagtól, ami húsz kilogramm felett van. A tervek szerint, amennyiben a hűtőpultokban is olcsóbb lesz a halhús, több kerülhet ebből a kedvező élettani hatású élelmiszerből az asztalra is, nem csak a karácsonyi ünnepekre koncentrálva a fogyasztást.

A szakemberek szerint szem előtt kell tartani azt is, hogy míg a baromfi 10 hét után, a sertés 6-7 hónaposan lesz vágható, addig a hal esetében 24–26 hónapnak kell eltelnie, mire étkezési minőségű lesz. Részben ezzel is magyarázható, hogy Magyarországon évek óta alig emelkedik az egy főre jutó halfogyasztás, illetve hogy a halért többet kell fizetni mint a baromfi- illetve sertéshúsért.

Most kicsi a kereslet is

A húsüzletekben is leginkább csak tétlenkedtek a hentesek a gyér forgalomban, az ártáblák átírása miatt sem törték össze magukat, illetve azt sem hirdették sehol, hogy mennyivel lettek olcsóbbak a termékek a kedvezőbb adókulcs miatt. A legtöbb helyen maradt a régi a sertésmáj, a szív, vagy a vese kilója is. De hasonló a helyzet a vágási melléktermékekkel is, mint a fej, a fül, az orr, a köröm, a lábvég, a farok, a nyelv, a velő, a gerincvelő, vagy a húsos csont.

Azok a vásárlók is csalódtak, akik arra számítottak, hogy január elejétől olcsóbb lesz a sertészsír, a töpörtyű, a füstölt kolbász, füstölt szalámi, vagy májas hurka, véres hurka, húsos hurka, mert ezeknek sem változott az ára az elmúlt évihez képest. Ezen termékeknél egyszerű a magyarázat, a törvény szerint ezek a termékek továbbra is a 27 százalékos áfakulcs alá tartoznak.