Csak olyan lángokat gyújtsunk, amiket el is tudunk majd oltani

Beköszöntött a jó idő, a kiskertekben, családi házak udvaraiban is megkezdődtek a kinti munkálatok – ebben a hónapban Pécsett a zöldhulladék elégetése megengedett, a vonatkozó helyi rendelet szerint.

Városszerte látni is a felszálló füstöt sok helyen. A kerti hulladék égetésének szabályait nem csak önkormányzati, de a levegő védelméről szóló kormányrendelet, illetve tűzvédelemről szóló előírás is szabályozza.

Fontos tudni, hogy belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése tiltott – ez alól az önkormányzat adhat helyi rendeletben felmentést, előírva az égetés feltételeit, körülményeit. A polgármesteri hivatalokban kell érdeklődni, az adott településen mikor lehet a kertben tüzet gyújtani. Ahol nem hoztak erre vonatkozó helyi rendeletet, ott nem szabad az avart és kerti hulladékot égetni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Pécsett egyébként az április mellett a novembert jelölték ki, mert ezekben az időszakokban kisebb a zöldhulladék nedvességtartalma, így a keletkező füst is kevesebb. A pécsi helyi rendeletben további megkötés, hogy szmogriadó bármely fokozatában tilos a zöldhulladék nyílttéri égetése – ezzel az előírással az a cél, hogy ezekben az időszakokban ne romoljon tovább a levegő minősége.

Általános érvényű szabály – hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság –, hogy mindig kizárólag akkora tüzet keltsünk életre, amekkorát el is tudunk oltani. A lángokat egy pillanatra se szabad felügyelet nélkül hagyni, és még a tűzgyújtás előtt gondoskodni kell azokról az eszközökről és oltóanyagoktól, amelyekkel a tüzet később elfojthatjuk. Különösen fontos, hogy a parázsló részekre is fokozottan figyeljünk, a hirtelen feltámadó szél ugyanis könnyen felkaphatja a parazsat, ami a tűztől akár több tíz méterre is újabb lángokat okozhat.

Ugyanez az elővigyázatosság kell kerti sütögetéskor, grillezéskor is: az efféle tűzgyújtást a jogszabályok alapesetben nem tiltják, a lángokat azonban ez esetben sem szabad soha felügyelet nélkül hagyni. A szakemberek hangsúlyozzák: az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése, illetve a lakosság biztonsága érdekében kiemelten fontos, hogy mindig a szabadtéri tűzgyújtást szabályozó rendeletek előírásai szerint járjunk el.

Milliós nagyságrendű is lehet a bírság

Ha valaki helyi rendelet hiányában vagy nem az abban meghatározott időben és módon éget a kertjében, az önkormányzat és a katasztrófavédelem is bírságolhat. A tűzvédelmi bírság 20-tól 60 ezer forintig terjedhet. Ha a szabálytalan égetés során akkora tűz keletkezik, ami a tűzoltók beavatkozását igényli, 20 ezertől 3 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki a katasztrófavédelem. Külterületre más szabályok vonatkoznak: ott a növényzet, tarló, avar, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek.