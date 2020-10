Csak úgy félreállni nem elég az e-robogókkal sem

Az elektromos robogók 2019. nyarán kerültek Pécsre, a helyiek azóta is előszeretettel használják.

Sokszor fizetős helyeken és járdán is leparkolnak a bérelhető elektromos robogókkal a megyeszékhelyen, ezeknek a szabálytalanságoknak olvasóink is hangot adtak a napokban a DN SMS rovatában.

Egyikük azt írta, hogy az egyik pécsi bölcsőde előtt állt egy ilyen jármű több napig, akadályozva a gyermekeket szállító autókat a parkolásban.

– Nagyon jó ötletnek tartom, különösen ebben a járványveszélyes időszakban, ha az emberek inkább kerékpárral vagy ezekkel a bérelhető robogókkal közlekednek a helyi járatok helyett – ezt már egy másik olvasó írta. – Viszont még jobban örülnék, ha nem kellene ez utóbbi járműveket gyalogosként a járdán kerülgetném. Van, hogy három-négy elektromos motor is parkol egymás mellett.

Valaki azt is megjegyezte, hogy nemcsak a járdán, hanem a fizető parkolókban is látott már robogókat, amelyek így ingyen foglalták el a kocsik helyét. Ezekből tehát jól látszik, hogy komoly gondok akadnak a parkolással.

A szabálytalankodókkal szembeni eljárás viszont már nehezebb ügy. Arra gondolhatnánk, hogy a közterület-felügyelet tud tenni ez ellen, így mi is megkerestük a hatóságot. Válaszukban azonban azt írták, hogy mivel forgalmi rendszám nem tartozik a robogókhoz, ezért tipikus eljárás nem foganatosítható a jármű vezetőjével kapcsolatban. Hozzátették, hogy a felügyelet eddig nem is kapott bejelentést ilyen problémával kapcsolatban. Megjegyezték azt is, hogy amennyiben a robogó parkolóhelyen áll, azt nem tiltja semmilyen jogszabály, sőt egy parkolóhelyen akár két robogó vagy motorkerékpár is parkolhat.

A használót terheli a felelősség

A robogókat üzemeltető Blinkee.city honlapján leírja, milyen szabályok vonatkoznak a parkolásra. Járdán például csak akkor szabad megállni, ha a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el. Tilos a parkolás többek között a mozgássérültek számára fenntartott helyeken, a korlátozott várakozóhelyeken, valamint a magánhasználatú parkolókban is. A honlapon azt is írják, ha tilosban parkol a robogó, akkor az illetékes hatóság megkeresésére a társaság megadhatja az ügyfél adatait, mivel a jogkövetkezmények a használót terhelik.