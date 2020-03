Csaknem harminc fotós állít ki a siklósi várban

Immár 17. alkalommal rendezi meg a Siklósi Fotókör a Tavaszi Tárlatot a várban.

Hagyományosan ez a kiállítás indítja minden évben a várgaléria számos, egymást követő időszakikiállítás-sorozatát. A március 6-án 17 órakor nyíló tavaszi tárlatot – amelyen 22 felnőtt és 5 gyermek kiállító 60 fényképét lehet megtekinteni – Riegl Gábor, Siklós polgármestere nyitja meg és közreműködik a PEET zenekar.

Az idei tárlat nemcsak látványában nyújt újat az érdeklődőknek, hanem most a fotósok egy játékra is invitálják a vendégeket, Készíts selfie-t és nyerj! címmel. Aki az otthonába is szeretné a neki legjobban tetsző fotót, annyi a dolga, hogy készítsen a fotóval egy selfie-t és #siklósifotókör megjelöléssel töltse fel a Facebookra. Amelyik fotóval a legtöbb selfie készül, azt a fényképet az azzal fotózkodók között sorolják ki.

A kiállítás március 6-tól április 6-ig tekinthető meg a vár nyitvatartási idejében.