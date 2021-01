Csaknem negyven család juthat tüzelőhöz Bicsérden

A szociálistűzifa- programmal évről évre több száz baranyai családot támogat a kormány.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A cél, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A szociálistűzifa-programban Bicsérden idén is több családnak biztosítanak tüzelőt.

Ám vannak olyan családok is, akik a programban nem részesülhetnek támogatásban magasabb jövedelmük miatt, őket az önkormányzat az elmúlt években képviselő-testületi döntés alapján, most polgármesteri döntés alapján saját tűzifa biztosításával támogatják. Ugyanis az önkormányzat a közmunka­programban a téli hónapokban a saját erdősávokból mindig vág ki jó minőségű tűzifát, így a korábban igényt benyújtott családok is átlagosan 1,5 köbméter fához tudnak jutni. A számítások szerint összesen közel 40 bicsérdi család kap tüzelőt a két program segítségével.

Vér József polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a tűzifa kiszállítása december közepén kezdődött, a tervek szerint januárban minden család megkapja a tüzelőt, az önkormányzat a lakosság türelmét kéri a kívánt fa megérkezéséig.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az idei évben több módon is támogatják majd a helyi családokat. Jó hír, hogy 2021 januárjától Bicsérd is bekerült a csokos települések közé, és jelenleg is egy szakmai csoporttal dolgoznak azon, hogy a csok-ot milyen helyi támogatásokkal tudják majd kiegészíteni. Várhatóan többféle támogatási forma áll majd a bicsérdiek, Bicsérdre költözők rendelkezésére.