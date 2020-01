Csaknem tucatnyi veknit kóstoltak meg

Különleges gasztronómiai programban volt részük azoknak, akik az Orma Gerilla Pékség nagy kovászos kenyér „összehasonlítgató estjére” jelentkeztek. Nem mindennap van ugyanis arra lehetőség, hogy többféle kézműves pékség kenyereit sorban végigkóstolhassuk.

Közös programra invitálta Váczi Gergely, a pécsi Orma Gerilla Pékség vezetője a kovászos kenyér sütése iránt érdeklődőket, akik a közelmúltban több mint 20-féle kenyeret kóstolhattak a Partisancaféban, a nagy „összehasonlítgató esten”.

A különleges, nem mindennapi rendezvényre az otthon sütők mellett szakmai közönség is megjelent: egy gazda, aki biogazdálkodást folytat, valamint az egyik pesti pékség pékje is ott volt és Mohácsról is többen érkeztek. Váczy Gergely elmondta, az alapanyagokon nagyon sok múlik és a pékségek esetében tisztában volt azzal, hogy az üzlet melyik malomból szerzi be a lisztet. A mohácsi malom lisztjét nemcsak a régiónkban, hanem a fél országban előszeretettel használják a pékségek, sokan viszont kizárólag a biolisztre esküsznek.

– Nagyon örültem, hogy nem csak a laikus, hanem egy szakmai közeg is megjelent a programon, illetve jó volt látni, hogy az emberek oldottan beszélgettek egymással, megosztották másokkal az otthoni sütés alkalmával szerzett tapasztalatokat, tehát elértük azt a közösségformáló, közösségépítő célt, amit korábban kitűztem – mondta Váczi Gergely.

A kovászos kenyér sütése az utóbbi években trend lett, és megszaporodtak a kézműves pékségek is. Ma Magyarországon körülbelül 25 ilyen üzlet van, ahol valódi kovászos kenyeret lehet vásárolni. Érdekesség, hogy a legtöbb pékségben olyanok sütnek, akiknek nem pék volt az eredeti szakmájuk.

Hivatalnokok és mérnökök is kenyérsütésre váltanak, amikor megragadja őket a kovászolás szépsége és élvezete. A kézműves pékségek iránt mindemellett egyre nagyobb a kereslet is, hiszen egyre többeknek fontos, hogy adalékmentes, természetes anyagokból készült ételeket fo­gyasszanak.

A nemrégiben tartott programra Váczi Gergely eredetileg 10 budapesti pékség félbarna, illetve teljes kiőrlésű kenyerével tervezett, az összehasonítgató tesztre azonban egy budakeszi üzlet is önként jelentkezett, így 11 pékség több mint 20-féle kenyeréből kóstoltak a résztvevők. Persze nem csak kóstoltak, értékelték is a kenyér ízvilágát, valamint megjelenését és bélzetét. Ez utóbbiból az állapítható meg, hogy mennyire jól kelt meg a tészta.

A szervező elmondta, mivel nagyon sok fajta kenyér volt, a végére el lehetett fáradni a kóstolásban is, de akik ott voltak, biztosan nem bánták meg a programon való részvételt, ezzel ugyanis most gyakorlatilag egy teljes keresztmetszetet kaphattak a kézműves kovászos szegmensről. A program azért is volt egyedülálló, mert a hasonló kenyeres rendezvényeken nyilvánvalóan mindenki a legjobb formáját adja, de most kiderült, hogy néha a versenyeken más a minőség, mint magában a boltban – egy átlagos hétköznapon – megvásárolható termékek között.

A letesztelt 11 pékség közül egyébként három nyújtott a jó kenyerekhez képest sokkal gyengébb teljesítményt a teszten. A jó kenyerek között pedig nüansznyi különbségek voltak.