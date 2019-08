„Családbarát Hely” címet kap a siklósi vár

Csalátbarát Hely címet kap a siklósi vár, a kitüntetést a négynapos Siklósi Várfesztiválon, szombaton ünnepélyes keretek között veheti át Szentgyörgyváry Péter várkapitány a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomtól.

Az elismerés azért is figyelemre méltó, mert a magyarországi várak és kastélyok sorában elsőként a siklósi vár részesül a Családbarát Hely kitüntető címben, kiemelkedő munkásságáért a családokért. – Szeretnénk, ha a látogatóink a nálunk töltött idő után és nem előtte mondanák, hogy a siklósi várban kiemelten figyelnek a családok igényeire – mondja Szentgyörgy­váry Péter várkapitány.

A tegnap kezdődött Siklósi Várfesztivál az idén is számos élménydús programot kínál. A vár udvarában és a kertjében ezúttal is megelevenedik egy középkori falu, keresztény és török seregek csatáznak, felidézve az 1543-as várelfoglalást. Esténként könnyűzenei koncertek szórakoztatják majd a közönséget. Mindemellett természetesen a vásári forgatag és a folyamatos produkciók a színpadon is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy felejthetetlen élményben legyen része a család apraja-nagyjának. Az idei programsorozat alatt biztosan talál mindenki magának olyan szórakozást, amely az itt töltött időt felejthetetlenné teszi.