Csalogatják a jövő diákjait

Egyre közeleg a felsőoktatási képzések jelentkezési határideje, ezekben a hetekben mind többen élnek a tájékozódási lehetőségekkel az intézmények, szakok, képzések iránt.

Sorra hirdetik meg nyílt napjaikat az egyetemek és főiskolák, hogy a február 15-én elérkező felvételi jelentkezési határidő előtt a lehető legtöbb információt kínálhassák. A képzéseik és az oktatás körülményei, például a kiszemelt város iránt érdeklődők változatos programokra és mind inkább interaktív élményekre számíthatnak a hagyományos tájékoztatók mellett.

Arról, hogy az idei felvételi szezonban milyen trendek tapasztalhatók, Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója árult el részleteket. A szakember szerint legnépszerűbb szakok évről évre hasonlóak, az osztatlan képzéseken az általános orvos, a jogász a fogorvos és a gyógyszerész szakok vonzzák a legtöbb jelentkezőt, de grafikusművésznek is sokan jelentkeznek.

Az alapképzéseken is hasonló a trend az előző évekhez: az egészségügyi területen az ápolás és betegellátás, az orvosi diagnosztikai analitikus, a bölcsészeknél a pszichológia és az anglisztika, a gazdaságtudományi területen a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a kereskedelem és marketing és a turizmus-vendéglátás a favorit. Az elhelyezkedési lehetőségek figyelembevételével pályáznak sokan a sport és a természettudomány területén a sport- és rekreációszervezés, a biológia és a programtervező informatikus, míg a műszaki területen a mérnökinformatikus, a gépészmérnöki, az építőmérnöki és a villamosmérnöki szakokra. Ki kell emelni, hogy a tanárképzések, a tanítóképzés és az óvodapedagógus képzések iránt is egyre nagyobb az érdeklődés – egészítette ki a képet a szakembert.

Amellett, hogy az interneten bőséges információt szerezhet be mindenki, a közvetlen tájékozódás lehetőségét kínáló intézményi, kari nyílt napokat is érdemes betervezni a naptárba. Ezek a rendezvények kifejezetten a felvételizőkre és a szülőkre koncentrálnak, akik olyan hasznos, vagy éppen különleges tudnivalóra is szert tehetnek, amit a hivatalos tájékoztatókból, reklámanyagokból nem lehet megtudni. Az ilyen napokhoz gyakran nyílt órák is kapcsolódnak, itt lehet igazán ízelítőt kapni abból, hogy milyen is lesz az egyetem.

Ajánl, segíthet a kamara

A diplomás karrierlehetőségek mellett érdemes figyelembe venni a szakképesítéssel végezhető munkákat. Arról, hogy milyen szakmák a keresettek, több szervezet, köztük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is rendszeresen tesz közzé híreket. Ezek akár karrierváltás esetén is hasznosak lehetnek.

A felvételivel kapcsolatos határidők

• Jelentkezési határidő február 15.

• A hitelesítés határideje február 20.

• Ügyintézés kezdete az E-felvételi rendszerben április 19.

• A jelentkezésről szóló általános tájékoztatás megküldése

június 11-ig

• Hiánypótlási felszólítás megküldésejúnius 27-ig

• A jelentkezés benyújtása után megszerzett dokumentumok

pótlásának határideje, egyszeri sorrendmódosítás határideje

július 11.

• Ponthatárhúzás várhatóan július 25.

• Felvételi határozat közlése augusztus 8-ig