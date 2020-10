Csapolhatják a harkányi sört

Egy hónapja már nemcsak helyi borokat, hanem helyi kézműves sört is kínálnak a fürdővárosban. Az Ady Endre utcai Sörfőzdében kézműves, szűretlen házi söröket – pale ale, IPA, búza – készítenek.

Pataki Péter és Ebner Andraes egy évig készítgették, alakítgatták a receptet a legmegfelelőbb ízhatásért és a tervek szerint jövő nyárra citrusos, illetve szilvás söröket is készítenek.

Szerettek volna a vendégeknek a Villányi borvidék borai mellett egy olyan könnyedebb nyári hűsítő italt is kínálni, amit helyben, Harkányban is kellemesen el tudnak fogyasztani. A Sörfőzdéhez tartozó Sörkert télen nyitotta volna ki a kapuit, ám a vírushelyzetre való tekintettel májusig várnak a nyitással, de addig is a No Stress Panzióban lehet megkóstolni az újabb helyi specialitást.

Pataki Péter elmondta, eddig nagyon jók a visszajelzések, a vendégek tetszését elnyerte az ízvilág, ami abból is jól látszik, hogy a nyár végén megcsappant forgalmat kompenzálta a sör. Az előállított mennyiséget az igényekhez alakítják, de kiemelte, a minőség rovására nem mehet a mennyiség.