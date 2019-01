Csarnok, borospince, rendelő is lett volna a régi pécsi városházán

A mostani pécsi városháza építésének történetét kutatta Pilkhoffer Mónika történész a Magyar Nemzeti Levéltárban és a megyei levéltárban, ahol szerencsére nagyon sok anyag megőrződött az utókor számára. Erről tartott a közelmúltban előadást a Pécsi Városvédők és Városszépítők Egyesület egyik rendezvényén.

A mostani városháza a harmadik a pécsi városházák történetének sorában, vagyis két korábbi épület állt a jelenlegi helyén. Az első pécsi városháza a 17. század végén épült. Ez egy földszintes épület volt, amely nem sokáig tudta betölteni funkcióját. Később emeletet építettek rá, ami hamarosan kicsinek bizonyult. A második városháza klasszicista stílusban készült, amely Piacsek József kivitelezésében valósult meg. Az új, kétemeletes épületben 1834-ben tartották az első közgyűlést.

Növekvő város, több funkció

A dualizmus időszakában rendkívül gyorsan kezdett növekedni a város, nemcsak a népessége emelkedett ugrásszerűen, de a területi kiterjedése is jelentősen változott. A második városháza rövid időn belül szintén kicsinek bizonyult. A korabeli sajtóban sok helyen lehet arról olvasni, hogy bizonyos hivatalokat ki kellett telepíteni bérelt helyiségekbe, bérházak különböző szobáiba. Ekkor vetődött fel, hogy egy új városházát kell kialakítani, amit egy toldalék építésével nagyobbítottak volna meg. Ennek érdekében tervpályázatot hirdettek 1887 decemberében. Volt egy nagyon furcsa kikötés: azt írták elő, hogy ebbe a bővítésbe kell a közgyűlési termeket is elhelyezni.

A racionális megoldás az lett volna – mint Pilkhoffer Mónika kiemelte –, hogy a középen lévő bejárat felvezet a legfontosabb helyiségbe, nevezetesen a tanácsülés terembe. Végül a városatyák belátták, hogy nem volt szerencsés a kiírás, ezért egy szűkebb versenyre két pályázót hívtak meg. Nevezetesen Ulrich Keresztélyt és a Lechner Ödön–Pártos Gyula párost. Ulrich megsértődött, mert korábban az alaprajzát az egyik legjobbnak találták, ezért nem volt hajlandó részt venni rajta. Lechnerék küldtek egy új tervet, ahol visszarakták a középső részbe a tanácstermet és sok minden másban is változtattak. A tervük sokkal egyedibb volt, mint ami végül megvalósult. Itt próbálkoztak volna először a Zsolnay-gyárban gyártott pirogránit alkalmazásával.

A város vezetői a szakmai kérdésekbe is bele akartak szólni. Kérték Lechneréket tervezzék át a tetőt, mert az túl magas és a homlokzatot is. Ebbe a tervezők nem mentek bele, így hosszú, évekig tartó huzavona vette kezdetét. Végül oda vezetett az egész, hogy Lechner Ödön megunta a kommunikációt a várossal. Ezt követően új terv után kellett nézni.

Robbanás rázta meg a városháza épületét

A város különböző építészeket próbált megnyerni, hogy Lechnernék alaprajzához valaki másfajta homlokzatot tervezzen. Itt merült fel Lang Adolf és Alpár Ignác neve is, akik korábban már dolgoztak a városban. Közben bekövetkezett egy robbanás a városházán. Az épület földszinti üzlethelyiségében a szabálytalanul tárolt puskapor robbant be, amit a Tettyén rendezendő tűzijátékokhoz árusítottak. A szerencsétlen balesetben több pécsi polgár életét vesztette és a város polgármestere, Aidinger János is megsérült. A robbanás abból a szempontból volt fontos, hogy ezáltal azok a vélemények kerültek előtérbe, amelyek szerint egy teljesen új, négy utcára néző, három emeletes városházát kell építeni. 1902-re el is jut oda a város, hogy kiírta az épület építési programját. Szerették volna közvetlen megbízással elérni, hogy ne kelljen újabb tervpályázatot kiírni, ezt azonban a belügyminiszter nem engedélyezte. Az ok: a millennium előtt nagy építkezési láz bontakozott ki az országban, ami később már alábbhagyott, és az építészek, valamint az építőipar munka nélkül maradt. Éppen ezért szorgalmazták, hogy ne közvetlen megbízással ugyanazok az építészek kapjanak munkákat.

Végül 12 pályamű érkezett a kiírásra. Az első díjat Alpár Ignác munkája nyerte el, a második Fischer József és Scheer Izidor, a harmadik Schlauch Imre terve lett. A három díjazotton kívül sok tervet megvásárolt a város. Így került sor Lang Adolf tervének megvásárlására is, annak ellenére, hogy ezt ki kellett volna zárni. Ugyanis nem felelt meg a kiírásának, ami kimondta, hogy a városháza épületében vásárcsarnokot kell tervezni. Elég furcsa kiírás volt ez is, a vásárcsarnokon kívül, orvosi rendelőtől kezdve sok mindent a városháza épületébe akartak bezsúfolni.