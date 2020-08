Csatajelenet idézte fel a vár mondáját

Rengetegen voltak kíváncsiak arra, miként elevenedik meg a múlt a Máré-vár falai között, a hétvégi hagyomány­őrző programra olyan sokan látogattak el, hogy arra még a szervezők sem számítottak.

Lovagok és íjászok foglalták el Máré-várát a hétvégén, ahol első alkalommal rendezték meg a Máré Vári Viadalokat. Amellett, hogy különféle bemutatókkal és előadásokkal felidézték a középkori szokásokat, az eseményen a Fekete Kompánia Történelmi Hagyományőrző Egyesület hivatalosan is a vár csapatává vált. Ahogy Koch Balázs várkapitány elmesélte, a táborverés már pénteken elkezdődött, a program hivatalos megnyitóját pedig szombaton tartották. Ekkor a megnyitóbeszéd után a vár kulcsát rituálisan át is adta Fekete Benjáminnak, a kompánia vezetőjének.

Összesen hat hagyományőrző csapat vett részt a viadalokon, a már említett csapaton kívül a Fekete Hollók Rendje, a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület, a Siklósi Sárkányos Lovagrend, a Crux Alba és a Rühes Farkasok Íjász Egyesület tartott bemutatót. A szombati nap talán legnagyobb látványossága az este nyolckor megrendezett csatajelenet volt. A hat csapat közösen idézte fel Máré-vár mondáját, vagyis Miklós és Máré lovag egymás elleni csatározását.

– Nagyon jó tapasztalataink vannak a rendezvénnyel kapcsolatban, várakozásainkon felül érkeztek a látogatók

– mondta el Koch Balázs. – Folyamatosan jöttek a vendégek, háromszáz főnél többen azonban egyszerre nem tartózkodtak a területen, így a szükséges előírásokat is be tudtuk tartani.

A várkapitány azt is hozzátette, hogy tavaly mintegy 19 ezer látogatójuk volt az öt hónapos nyitvatartás alatt, most viszont már nagyjából tízezer vendéget számoltak össze az elmúlt két hónapban, és a kirándulókat a következő hetekben is várják.