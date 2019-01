Csattognak az ollók a szőlőültetvényeken

Hetekkel ezelőtt megkezdték a szőlő metszését a Villányi borvidéken. A gazdák szerint jónak ígérkezőek a vesszők és az időjárásra sem lehetett eddig panasz.

November második fele óta folyik a munka a villányi szőlőültetvényeken. A szőlő most még nyugalmi állapotban van, a vesszőkben a nedvkeringés nem indult be, ugyanakkor a nagyobb területen gazdálkodó szőlősgazdák jól tudják, hogy a vegetáció márciusra várható beindulásáig valamennyi tőke metszésével végezniük kell. Az új telepítésű szőlőknél lehetne géppel is metszeni, de erre még alig akad példa, ráadásul ez nem helyettesíti, inkább csak előkészíti, megkönnyíti a kézi metszést.

– Kár nem érte eddig az ültetvényeket, a gazdák visszajelzései alapján nagyon szép állapotban vannak a vesszők, szerencsére jó volt az őszi időjárás, hiszen enyhe száraz meleg, sőt néha melegebb is volt, de elég csapadékot is kaptak a szőlőterületek – mondta Nagy Gergely, a Villányi borvidék hegyközségi tanácsának titkára.

A gazdák az idén abszolút bizakodóak lehetnek azért is, mert tavaly egyáltalán nem volt járványveszély a területen, se lisztharmat, se peronoszpóra, amelyek számottevő károkat szoktak okozni az ültetvényeken. Összességében is kevés gombabetegség volt.

– Esőmentes, tartós hideg időjárásban – mint amilyen már volt az idei télen is – kevésbé tudnak áttelelni a károkozók, és így a primőr fertőzésekkel talán nem kell számolni – mondta Nagy Gergely. Hozzátette, ahol szerkezetátalakítás zajlik – vagyis ahol az idősebb tőkék helyére újakat telepítenek – ott már a talajmunkákat elvégezték az ősz végén, illetve a tél elején, de még most sem késő a talajmunkák megkezdésének és tápanyagpótlásának. A gazdák a metszés után a támrendszert teszik rendbe, idősebb ültetvényeken az oszlopcsere és a dróthúzás lesz majd aktuális ebben az időszakban.

A gyümölcsösökben is dolgoznak

A gyümölcsösökben is csattognak a metszőollók, alakítják a koronát a gazdák. Jelenleg az alma- és körtefákat lehet metszeni, ha ez elmarad, a gyümölcsfák elveszítik formájukat, kevesebb virágot és termést hoznak, és hamar felkopaszodnak. A különböző gyümölcsfákat eltérő metszéssel lehet optimális növekedésre bírni és nem mindegy az sem, hogy milyen idős a fa. Általános érvényű szabály, hogy mindig a metszés alatt lévő rügyek hajtanak ki legerősebben, illetve minél erősebben metszünk vissza egy ágat, annál erőteljesebben hajt ki.