A Volvo-ügy egyik gyanúsítottja: lehet, hogy nem engem akartak levadászni, de...

Első alkalommal a Pécsi Újság.hu-nak adott interjút Csengő András, a pécsi „Volvo-gate„ egyik gyanúsítottja, a Pécsi Sörfőzde Zrt. egykori vezérigazgatója, Hollandia volt pécsi tiszteletbeli konzulja. „Lehet, hogy nem engem akartak levadászni, mégis engem ért az ügy miatt az egyik legnagyobb sérelem”, mondta az üzletember, aki szerint teljesen alaptalan a gyanúsítás, szerinte Pécs igenis jól járt a Hollandiából vásárolt buszflottával. Az üzletember arról is beszámolt, hogy a balliberális városvezetés irányítása alatt álló cég, a Tüke Busz Zrt. mit tesz jelenleg az ügyben, ami szerinte hatalmas öngól.

– Mindeddig nem szólalt meg a Volvo-gate-ként elhíresült ügyben. Miért tesz most kivételt? – tette fel a kérdést a Pécsi Újság.hu.

– Azért, mert betelt nálam a pohár. Gyanúsított lettem egy olyan ügyben, aminek semmilyen alapja nincsen, de fogalmazhatok úgy is, hogy egyszerűen baromság. A balliberális sajtóban egymilliárdos korrupciós bűncselekményt emlegetnek. Nagyon komolyan sérült az üzleti életben a jó hírnevem, ezért súlyos veszteségek értek, a családi, baráti kapcsolataim is megsínylették az elmúlt hónapokat. Lehet, hogy nem engem akartak levadászni, mégis velem történik mindez. Nem akarok politizálni, de tudom, honnan fúj a szél, s úgy érzem, áldozat lettem egy politikai játszmában. De engem nem tudnak kiűzni az országból, ezért is döntöttem úgy, hogy véget vetek a hallgatásnak, s elmondom, amit tudok, amit gondolok a pécsi buszbeszerzésről.

– Mi a gyanúsítás lényege?

– Először hűtlen kezelésnek minősítve azzal gyanúsítottak, hogy összejátszottam az egy másik gyanúsítottal, a Tüke Busz Zrt akkori vezérigazgatójával azért, hogy túlárazottan vásárolhassa meg a cég a Hollandiában eladásra kínált buszokat. Ez már csak azért is képtelenség, mert a buszok megvásárlásáról a döntést nem a Tüke Busz Zrt. hozta meg, hanem Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése, több alkalommal is megerősítve azt. Később a gyanúsítást módosította a rendőrség gazdasági csalás gyanújára, amely szerint a Tüke Busz Zrt. színlelt gazdasági tevékenység után fizette ki a buszok vételárát. Ez utóbbi gyanúsítás pedig annyira értelmetlen, hogy arra szavak sincsenek. Mind a 115 db busz leszállításra került a Tüke Busz Zrt. részére, aminek a vételárát és csak a vételárát fizette ki a Tüke Busz Zrt. Semmilyen fiktív ügylet nem történt.

– Akkor kezdjük az elején. 2015-ben 115 darab használt buszt vásárolt Hollandiából a Tüke Busz Zrt, amit állítólag 2,8 milliárd forintért kínált a Volvo holland leányvállalata (indikatív, nem hivatalos ajánlatként), de végül ennél többet, mintegy 3, 5 milliárdot fizettek érte. S nem is az eladónak, hanem egy közvetítő cégnek, a szintén holland Bus & Coach-nak. Hogy is van ez?

– Már 2012-ben a pécsi buszpark a megörökölt helyzet miatt katasztrofális állapotban volt, gyorsan szükség volt jó minőségű járművekre, mivel már ezernyi jele volt, hogy ellenkező esetben a pécsi tömegközlekedés le fog állni. A városnak új buszokra nem futotta, ezért merült fel használt flotta megvásárlásának gondolata. A Tüke Busznál nem idióták dolgoztak, felmérték az európai piacot, s arra jutottak, hogy 3,4 – 5 milliárd forintra van szükség a buszok megvásárlásához. Ezt a keretet a pécsi közgyűlés is jóváhagyta, majd nyílt közbeszerzési eljárást írtak ki.

– Hogy jött Ön a képbe?

– A Bus & Coach nevű cég képviselője voltam Magyarországon. Tudtunk arról, hogy a Volvo hollandiai leányvállalata visszavett egy jelentős flottát a holland Breda önkormányzatától, amit értékesíteni kívánnak, majd részt vettünk a pécsi önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárásán, amit megnyertünk. Hangsúlyozom, nyílt közbeszerzési eljárás volt, ami – láttunk már ilyet, ugye – nem volt sem típusra, se cégre testre szabva, vagyis bárki részt vehetett volna rajta , ezt is megállapította a nyomozás során kirendelt szakértő. Mégsem akadt más pályázó.

– Miért nem a Volvo tett ajánlatot, miért volt szükség Önökre?

– A Volvo holland cége nem akart üzletelni a Tükével. Azt volt a meggyőződésük, hogy a pécsi cég csődbe fog menni, s nem fognak fizetni. A Bus & Coach viszont bevállalta ezt a kockázatot.

– A buszflottát 2, 8 milliárd forintnak megfelelő áron kínálta a Volvo hollandiai cége. Hogyan lett ebből 3, 5 milliárd?

– Az eredeti ár arra vonatkozott, hogy fizesd és vigyed, azaz ott, helyben kerültek ennyibe a buszok. Viszont, hogy egy másik országban forgalomba állíthassák őket, az további kiadásokkal jár. A szállítás, a forgalomba helyezés is pénzbe kerül, valamint átalakításokra is szükség volt. Például a buszok ablakait nyithatóvá kellett tenni. Ezek is mind pénzbe kerültek, innen ered a különbözet. Nyilván a maga tisztes hasznát a Bus & Coach is rátette az ügyletre, de ez teljesen természetes az üzleti életben. Állítom, Pécs jól járt a vétellel, ha nem valósul meg ez az adásvétel, sokkal drágábban lehetett volna csak megoldani a buszok cseréjét, hiszen könnyedén nem lehet csak úgy leakasztani egy 115 darabból álló flottát. A nyomozás során kirendelt, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Műszaki Szakértői Intézete által elkészített igazságügyi szakértői vélemény is megállapította már 2017 novemberében, hogy a buszok közbeszerzési eljárásban kialkudott ára nem volt eltúlzott. Ráadásul ugyanebből, a Volvo holland cége által kínált buszflottából még korábban a Dél-Alföldi Közlekedési Központ vásárolt meg tíz darab csuklós buszt magasabb áron, mint amennyiért a Tüke Busz megvette azokat.

– Mit gondol, mikorra zárulhat le a büntetőeljárás?

– Fogalmam sincs. Arról is először a sajtóból értesültem csak, hogy a nyomozást lezárták. Most az ügyészségnél a labda, vagy vádat emelnek, vagy visszadobják a rendőrségnek az ügyet további nyomozásra, vagy ejtik az egészet. De a történetnek ezzel még nincs vége, újabb fejlemények is vannak.

– Éspedig?

– Négy és fél évvel az adásvételt követően, a Tüke Busz Zrt kártérítési pert folytat a Bus & Coach ellen, mintegy 700 ezer eurót követelve, hibás teljesítés, kötbér és egyéb címen. Ezt, mármint a per folytatását egész egyszerűen elképesztőnek tartom. A Tüke Busz vezetése a buszok megérkezése után többször is visszaigazolta, hogy minden rendben ment, megfelelően lezajlott az átadás-átvétel. Ezzel a képtelenséggel nemcsak nekem, hanem a holland cégnek is óriási erkölcsi és anyagi kárt okoz a városvezetés. Meggyőződésem, hogy hatalmas öngólt rúgtak, s nem a holland cég, hanem a per végén a pécsi önkormányzat fog ezért megfizetni, amivel a pécsi adófizetőknek is kárt okoz az új városvezetés. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőben, ha bárki bármikor engem a nyilvánoság előtt – Magyarországon vagy külföldön – a buszvásárlás kapcsolatosan negatív módon fog említeni, akkor azonnal feljelentést teszek ellene rágalmazás, zaklatás miatt. S még egy megjegyzés. Pécs polgármestere nemrég azt mondta, hogy „túlárazott„ Volvo buszokról van szó. Ezúton tájékoztatom, hogy félre van tájékoztatva.