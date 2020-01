Csigabá dzsesszt is játszik

Hol találom Kiss Szabolcs harsonaművészt? – kérdezem a Pannon Filharmonikusok próbára gyülekező zeneművészeitől. A válasz tömör és sokatmondó: – Annak a körnek a közepén, ahol mindenki harsányan nevet!

– Kiss Szabolcsot választotta a közönség idén a zenekar legkedvesebb muzsikusának. Hogy értékeli az elismerést a közkedvelt Csigabá, merthogy van egy ilyen „köntöse” is?

– Hihetetlen örömmel, ráadásul egyáltalán nem számítottam rá. Jólesik a közönség szeretete újra és újra, mert a díjat tíz éve, a legelső alkalommal ugyancsak megkaptam. Megjegyzem, nem valószínű, hogy most Csigabá rajongói szavazták meg az elismerést, mert az óvodáskorúak viszonylag keveset barangolnak a világhálón. Mindemellett a hálám nem marad el: a Csigaház látogatóinak január végén különleges programot tervezek, a saját hangszerem, a harsona lesz műsoron.

– Mondják, hogy a zenekar mókamestere. Otthon is hangulatfelelős?

– Otthon a zenéről szól minden. Igaz, könnyedén és vidáman, mert a feleségem szaxofonművész, a nagylányunk fuvolázik, a középső szaxofonos, éppen most nyert meg egy országos versenyt az általam írt zeneművel, a kicsi pedig egyelőre furulyázik és zongorázik. A Csigaház programját pedig Csiganyóval, a feleségemmel találjuk ki újra és újra, aminek első lelkes hallgatói otthon a lányaink. Úgy hiszem kiválóan működik ez, mert a közönségünk négyévente kicserélődik, de visszatérő nyolc­éves rajongóink is akadnak.

– Igaz, hogy kilép olykor a felnőttek irányába is?

– Több dzsesszformációban is aktív vagyok, de gyakorló apuka révén ezt az éjszakai műfajt azért meglehetősen szolidan csinálom. Mindemellett a Pannon Big Band év végén életre kelt újra és a fellépéseinknek olyan jó a visszhangja, hogy intézményi szinten tervezzük a folytatást.

– A big bandben afféle frontemberként énekel. Benne van még a Fesztiválkórusban is?

– Muszáj beleharapnom a tortának ebbe a részébe is, mert imádom ezt a műfajt.

– Alakul már a családi zenekar?

– Egyelőre csak vallási ünnepeken állunk össze, de külön-külön mindenki gyakorol, játszik otthon a hangszerén. Apropó egyház, van egy felnőtt triónk is a feleségemmel és Laduver Mihály klarinétművésszel, s főként év végén, adventi időszakban járjuk a régió templomait.

A családban mindenki zenél

Kiss Szabolcs 1973-ban született Keszthelyen. Sárbogárdon járt általánosba, Vácott művészeti középiskolába. A Pécsi Zeneművészeti Főiskolán 1997-ben diplomázott, azóta a Pannon Filharmonikusok tagja. A pécsi dzsesszélet ismert alakja, játszott Bagi Dani zenekarában, a pécsi Jazz 4 Funban, a Six For You-ban. Felesége, Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész, aki zongorázik is, és a Művészeti szakgimnáziumban tanít, a PTE Zeneművészeti Intézetében pedig óraadó tanár. Három lányuk van: Kiss Viktória Eszter 18, Szendrői-Kiss Johanna 11, Daniella 7 éves.