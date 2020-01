Csőtörés miatt hazaküldték a diákokat a pécsi Gyakorlóból

Csőtörés volt hétfőn a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnáziumának épületében.

A csőtörés délelőtt történt, akkor még elsősorban víz szivárgott kis mértékben, dél körül azonban már a szennyvíz kezdett folyni. A főbejárat előtti aulát elborította, és már az osztálytermeket, a könyvtárat és a szekrényeket fenyegette a szennyvíz. Különösebb probléma azonban nem volt, pánik nem alakult ki. Az illetékesek azonnal intézkedtek, a szülőket Facebookon és különböző fórumokon értesítették, hogy amennyiben lehetséges, jöjjenek a gyermekekért. Szerencsére ezt is sokan meg is tudták oldani.

Tudósítónk is a helyszínen járt, aki saját maga is megtapasztalhatta, hogy az épületben valóban komoly bűz terjeng. Tudomásunkra jutott az is, hogy már hosszú ideje voltak problémák a vízelvezetéssel, eddig viszont ilyen szintű probléma még nem lépett fel. A takarítás természetesen folyamatos, de információink szerint elképzelhető, hogy kedden sem lesz tanítás, hiszen fertőtleníteni kell az épületet.